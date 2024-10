Ремейк Until Dawn показал один из худших стартов на PS5 за последнее время

На прошлой неделе состоялся релиз Until Dawn Remake для PC и PlayStation 5, но дела у обновленной игры оказались не самыми лучшими.

По информации портала TrueTrophies, запуск Until Dawn Remake на PlayStation 5 оказался хуже, чем у Concord. По данным портала, количество игроков в ремейке оказалось на 28,6% ниже, чем при запуске игры от Firewalk Studios.

Кроме того, количество игроков в Until Dawn Remake оказалось на 98,5% меньше, чем в The Last of Us Part II Remastered, появившейся в январе этого года. При этом стоит учесть, что в ремастере от Naughty Dog была возможность обновления, а в Until Dawn Remake - нет.

10 лучших одиночных игр для PS5 в 2024 году (на данный момент):

Спойлер

The Last of Us Part II Remastered Elden Ring Shadow of the Erdtree Final Fantasy VII Rebirth Black Myth Wukong Dragon's Dogma II Astro Bot Stellar Blade Dave the Diver Rise of the Ronin Persona 3 Reload

При подсчете результатов портал True Trophies использовал данные 3,1 миллиона активных учетных записей PSN. Предполагается, что в провале ремейка виноват недостаток маркетинга, поскольку, кроме двух небольших появлений трейлера игры на State of Play, ремейк Until Dawn не получил должной рекламы.

В заключение отметим, что количество игроков в Until Dawn Remake на 95,5 % меньше, чем в Astro Bot, которая на данный момент занимает шестое место в рейтинге одиночных игр 2024 года.