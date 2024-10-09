Ремейк Until Dawn показал один из худших стартов на PS5 за последнее время

На прошлой неделе состоялся релиз Until Dawn Remake для PC и PlayStation 5, но дела у обновленной игры оказались не самыми лучшими.
По информации портала TrueTrophies, запуск Until Dawn Remake на PlayStation 5 оказался хуже, чем у Concord. По данным портала, количество игроков в ремейке оказалось на 28,6% ниже, чем при запуске игры от Firewalk Studios.
Кроме того, количество игроков в Until Dawn Remake оказалось на 98,5% меньше, чем в The Last of Us Part II Remastered, появившейся в январе этого года. При этом стоит учесть, что в ремастере от Naughty Dog была возможность обновления, а в Until Dawn Remake - нет.
10 лучших одиночных игр для PS5 в 2024 году (на данный момент):
- The Last of Us Part II Remastered
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Final Fantasy VII Rebirth
- Black Myth Wukong
- Dragon's Dogma II
- Astro Bot
- Stellar Blade
- Dave the Diver
- Rise of the Ronin
- Persona 3 Reload
При подсчете результатов портал True Trophies использовал данные 3,1 миллиона активных учетных записей PSN. Предполагается, что в провале ремейка виноват недостаток маркетинга, поскольку, кроме двух небольших появлений трейлера игры на State of Play, ремейк Until Dawn не получил должной рекламы.
В заключение отметим, что количество игроков в Until Dawn Remake на 95,5 % меньше, чем в Astro Bot, которая на данный момент занимает шестое место в рейтинге одиночных игр 2024 года.
выпускать сомнительный ремейк интерактивного кино в котором оно не нуждается, что же могло пойти не так?
А чего они ожидали ? оригинал нормально выглядит, никто не просил сами захотели сделать ремейк который никому не нужен, на пс4 игра ели шла за графона, не большой патч для пс5 и вуаля конфетка.
Рекламы не было, это факт. Прошло десять лет, за это время все кто хотел на одной из плоек уже прошли или посмотрели на ютубе. Также не забываем про офигительную техническую составляющую, лично у меня имелся один бесящий баг (но его быстро поправили, признаю), в целом не работали всякие RTX и HDR, даже настройки графики не сохранялись. А ещё цена и чёртов ПСН с ограничем в продаже во многих странах, что определённо повлияло на продажи. Вот и весь секрет "успеха".
Это что, неужели людям не нужны ремастеры вполне себе современных игр? Да быть не может // Александр Ковалёв
Они просто уничтожили атмосферу игры новым освещением. Конечно народ от такого в шоке...
https://www.youtube.com/watch?v=YQ1CwG4XXWo
Выпустили игру за неделю до Silent Hill 2 А потом не понимают что случилось ? У людей хватает денег порой только на одну игру и то не всегда. Многие наскребут на культовую Silent Hill 2 и пройдут мимо Until Dawn за полную цену. Ее купят немного потом на скидках
Мне вполне по нраву игры типа интерактивное кино.Я поиграл в эту игру около 4ч и уже есть желание её снести и забыть.Дело в том что всё что происходит в этой игре я видел в фильмах кучу раз.Продолжать играть и ожидать каких то нежданчиков интересностей нет смысла их видать точно не будет..Лучше уж второй раз пройти например Детройт или За гранью.
На халяву отличная игра, не знаю кому чего не нравится.
слишком долго ждали ! надо было ремейкать через джва года после релиза
что будет если выпустить второсортный ремастер второсортной игры?
Мдаааааааа
Где патчи? Как играть? С патча первого дня не работает дуалсенс, инпутлаг, вылеты, слетели сейвы, эртеиксы не работают, требуют деняк, а игре 10 лет, СВО из-за этого?
Неужели сонибои начали что то понимать
Все, пзд., ремейк Бладика вы не увидите. Неблагодарные.
ну и славно