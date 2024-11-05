Ремейк Until Dawn получил обновление с поддержкой PS5 Pro и различными исправлениями

Sony и Ballistic Moon выпустили обновление 1.06 для ремейка Until Dawn, сделав игру PS5 Pro Enhanced на новой консоли PS5.

Патч предлагает новые режимы производительности и точности специально для PlayStation 5 и PS5 Pro. Эти режимы позволяют игрокам отдавать приоритет либо частоте обновления, либо графической точности, чтобы улучшить общий игровой процесс.

Обновление также обеспечивает поддержку переключения мониторов для игроков на ПК, улучшая удобство использования игры на различных системах. Этот патч устраняет многочисленные проблемы в игре, от общей оптимизации производительности до конкретных исправлений для моделей персонажей, анимации и рендеринга сцен для улучшения как визуальной согласованности, так и игрового процесса.

Патч в первую очередь нацелен на исправление ошибок и оптимизацию, которые решают ряд проблем. Эти исправления включают исправления сбоев, улучшения компиляции шейдеров и корректировки для уменьшения количества сценариев «мягкой блокировки», прерывающих игровой процесс.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.