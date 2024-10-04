Ремейк Until Dawn уже доступен на PlayStation 5 и совсем скоро выйдет на ПК

Компания Sony Interactive Entertainment выпустила переиздание хоррора Until Dawn на PlayStation 5, которое уже доступно для покупки за $60. На канале ElAnalistaDeBits появилось видеосравнение графики между версией для PS5 и оригиналом на PS4. Видео демонстрирует значительные улучшения в освещении, детализации окружения, текстурах и моделях персонажей.
Одной из главных особенностей переиздания стало обновлённое визуальное оформление, использующее возможности новой консоли для более реалистичного и атмосферного погружения в игру.
PC-версия переиздания станет доступна через несколько часов в Steam. Игрокам потребуется учетная запись PlayStation Network для прохождения игры.
Свит бэйби инк явно замешаны в этом недоразумении..)
та вроде то же самое, просто на старой версии есть какой-то резкий источник света, отдающий временами PS3, осветляющий булки, и полностью отсутствует глубина резкости. На втором кадре появилась глубина резкости и мягкий приглушенный свет
а ещё у неё рука почернела, без свит байбы не обошлось
уплощитель задницы
А чё случилось то ??Разрабы чё курили?Зачем они поменяли оригинальную эстетику и гамму игры!Всё какое то жёлтое вырвиглазное!Ослиная моча какая то!
Моды исправят это. Всего лишь вопрос времени. Либо можно пошаманить с фильтрами, если видеокарта от "зелëных". Это всë для ПК естественно))
Ожидаем в самом лучшем зеленом стиме это сие чудо, ведь люблб сони за
опять в рф не доступно) держат планку! ждём в зелёном магазинчике
У них и в КЗ доступа нет к игре, потому что своего региона ПСН нет
Почему недоступен? В Стиме есть на СХ2 предзаказы
Это ты держишь планку, вата. 🫵🐷
Вот с чего ты, дурачёк, решил что он вата? Или сам саловатник/вышиватник и всех по себе меришь? Богами заклинаю, не позорься больше в интернетах этих наших :))
В нашем магазине такой хернёй страдать не надо)
почему оригинал лучше выглядит?
никак нет, детализация хуже намного
Детализация не главное, самое главное это - освещение. Как по мне, так у ремастера в этом аспекте полный посос. Ни к селу ни к городу зачем-то сделали игру ярче.
Я тоже заметил что на Анриле часто факапят освещение, такое чувство что им впадлу было ставить вручную и там всё автоматом. На твоём скрине чётко видно что источник света где-то в жопе у пс5, а на 4ке чётко слева, ещё и туман впереди обозначет что тебе в него идти, саспенс, атмосфера... пс5 мда
Игра не стала ярче. В ремейке просто время дня в начале игры теперь другое.
такую детализацию схаваешь?
Зачем атмосферу убили?!!!
На мой взгляд этот желтый фильтр портит атмосферу.. в некоторых моментах например тут оригинал выглядит лучше ИМХО
Ничего не портит, наоборот с ним куда лучше выглядит. Графика и освещение заметно лучше стало.
Очередное подтверждение плохого выбора 5го Ун движка... очень хреновей стала картинка, если графика хуже чем в продукте 9 летней давности, то может уже пора задуматься? Ну не могут использовать блин нормально этот движок, так че херней страдать... Для маскировки использует мыло и стандартный блевотный фильтр(словно после поноса), в оригинале этого не было, нахрена было изобретать велосипед, от них ничего ВАУ не требовалось даже(вау сейчас творят разрабы Сайлен Хила), даже сделайте уже РЕМАСТЕР готовой игры и портаните, но нееее. И не надо кричать- там движок ПК не любит и тд и тп... Все это полнейшая чушь на этом движке сделаны-2 игры Horizon и Death Stranding (1 и 2), если что движок Decima и прекрасно себя чувствует он на пк...
Зато посмотри как 4ый кушал, а 5ый стал просто жрать системки, страшно представить чё там будет с 6ым)))))16 гб видео в минималках)))
Ага и графон уровня МАЙКРАФТ 8), как по мне самый продуктивный был 3й... он из хренового в конце показал достойную картинку и его потенциал полностью открыт(хотя еще можно было допилить), а вот 4й и 5й - это позорище, а не движки . То что там воняют про КУПИ НОВОЕ ЖЕЛЕЗО... и каким хреном это поможет, если на экране квазимоды бегают с упоротыми анимациями, ёб..лами и прочей дичью , что ощущение словно играешь в хоррор блин...
Мне кажется или ряхи у девок стали более "Инклюзивные"(страшные)?
не кажется,ремастер ужасен
Тебе кажется, тк обновляли модели и делали захват лиц , на уже более старшего возраста актерах и их искусственно не омолаживали
Щечки) // Денис Ахрамеев
Пхаха на пс5 30фепасов в игре которую делали ещё под пс3, тут определенно надо донатить на пс5про... они уже даже не пытаются в оптимизон
отпишись потом сколько на твоем мощном ПК будет фпс
365 не иначе
"Дожить до рассвета" >> на половине кадров вместо ночи, уже рассвет судя по освещению и оранжевым лицам с бликами на глазах..
Это начало игры, да и через час где то по сюжету стемнеет
С освещением они знатно лоханулись, криворукие калеки. Лица персонажей желтые как в Симпсонах.
Поражаюсь жадностью сони, опять ждать выход на ПК, скоро это как ластуха ремейк? Чисто годик ждите что бы хомяк на плоечку купил и прошёл 🤣🤣🤣
А я чё то смотрю тестов на ПК всё нет и нет, а оказывается СКОРО НА ПК😂😂😂😂😂😂 // Mikhail Tsyganov
Меня удивило, что в ремейке сделали камеру из-за плеча и теперь у них там закат вместо ночи в начале. Игре больше шёл стиль камеры как в "Фаренгейте". В оригинале деваха стоит мёрзнет, а в ремейке застыла как статуя - тоже странно, учитывая как она одета - в юбку...
И кстати, снег становится жёлтым цветом при закате :| Говорю как человек, живущий в Сибири. Халтура короче.
Желтить снег в любое время суток, можно и своими силами!
главное не забывать правило из метро)
Ждём в нашем бесплатном магазине👌 И спс сонибоям за бета тест.
Чот детализация в новой версии хоть и выше, но за счёт нового освещения испортили атмосферу. Почему в ремастерах разрабы любят "желтить" картинку? Вспоминается Assassin's Creed 3 сразу
В оригинале модели лиц выглядят лучше. Опять эти толерасты наделали своих щекастых рож. Цветовая гамма в оригинальной игре холодная, что соответствует антуражу игры. Нафига было это менять?
Вот здесь соглашусь, лица были норм и так и холодный синий фильтр больше идёт игре, в остальном очень здорово расширили и дополнили сцены.
Лица нормальные, просто для создания новых сцен и диалогов понадобилось обновить модели персонажей, а актеры не молодеют всё таки 9 лет прошло
Российская учётная запись, созданная на PC, будет приниматься?
да
в 18:00 по мск?
Релиз на pc состоялся!
Оригинал лучше. Освещение просто ужас переделали. Минус атмосфера.
оригинал лучше в свое время с удовольствием прошел на PS4 там еще пролог был,новую подделку смотреть не буду
Освещение в ориге намного лучше
Опять испортили персонажей // Александр Покусаев
Ура ура , проходил query , очень похожая игра, очень понравилась но уже тогда думал что это until dawn на минималках и очень хотелось именно until dawn , а потом его анонсировали да ещё и ремейк
надеюсь эта игра на 10000 голов выше query санного в котором тупые персы и тупой сюжет
А ты знаешь американские ужасы в которых нет тупых персонажей или тупого сюжета?
ПС. Здесь кто то есть? спросила она в темноту.
1650 пойдёт
минималки - Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 / Radeon RX 470 (or equivalent card with minimum 6GB VRAM)
Наверное пойдет с просадками, но тут уже дело оптимизации
Мне кажется хуже стало... // Алишер Тухтаев
Не тебе одному! 😆😆😆 // Алексей Евреинов
Надеюсь модеры на ПК поправят) // Алишер Тухтаев
Сделали расвет а не ночь🤣 и наш самый любимый движок за последние 4 года)) анрил5🙂👍 // Mikhail Tsyganov
Почему теперь в Стиме стоит скоро выйдет,в место даты выхода?
Кто знает денува будет?
Так там даты выхода теперь нет
Кто знает,восколько по МСК выйдет игра?
Сегодня в 18:00 вроде как.
Спасибо большое
че за херня с освещением? в ремастере как будто везде прожектор светит везде. бесплатно поиграю только для того чтобы новые сцены увидеть, а покупать не буду, да и не получится из-за дебильного псн
В итоге вышла нет?
:)
Почему то е казалось она уже есть на пк
Штаааааааа??? На мыловарне 5 игра будет работать в 30 фэпасов?????? Сурьёзна?!?!?!?!? Ну молодцы, чё ещё скажешь)))))))))
Сони продолжают портить свои игры. Ну зато хоть теперь персонажей не жалко скормить вендиго))
Бл ну зачем их было переделывать в страшных!Ска заегали Теперь точно всех скормлю!!!
пхахха
Что они с лицом героини сделали кто их вообще пускает на разработку игр столько проектов уже обосрали ужос это не то что играть на это смотреть противно
Очередное интерактивное кинцо-мыльцо ни о чём.
лучшая игра из всех подобных и первая
Блогер Shirrako с более чем 2 миллионами подписчиков на YouTube уже успел ознакомиться с ремейком Until Dawn и сообщил, что не советует его покупать.
«Until Dawn Remake работает хуже оригинала, в ней гораздо больше багов и сбоев. А ещё он почему-то стоит 60 долларов. Я бы НЕ рекомендовал покупать эту игру на релизе, она хуже оригинала в его нынешнем виде».
Какая гадость 😁 // Александр Покусаев
почему ориг версия выглядит лучше?
потому что у тебя со зрением проблема, помой глаза хозяйственным мылом.
потому что оригинал выходил когда не было ублюдочных повесток
у него со зрением все в порядке оригинал выглядит намного лучше
Вам вместе к окулисту. Кроме разницы в том, что зачем-то сделали время суток другое, версия для пс 5 лучше и это очевидно.
спорить не буду каждый остается при своем мнение