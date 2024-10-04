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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.4 944 оценки

Ремейк Until Dawn уже доступен на PlayStation 5 и совсем скоро выйдет на ПК

butcher69
Новости

Компания Sony Interactive Entertainment выпустила переиздание хоррора Until Dawn на PlayStation 5, которое уже доступно для покупки за $60. На канале ElAnalistaDeBits появилось видеосравнение графики между версией для PS5 и оригиналом на PS4. Видео демонстрирует значительные улучшения в освещении, детализации окружения, текстурах и моделях персонажей.

Одной из главных особенностей переиздания стало обновлённое визуальное оформление, использующее возможности новой консоли для более реалистичного и атмосферного погружения в игру.

PC-версия переиздания станет доступна через несколько часов в Steam. Игрокам потребуется учетная запись PlayStation Network для прохождения игры.

30
88
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 88
Ваш комментарий
Saron350

Свит бэйби инк явно замешаны в этом недоразумении..)

19
aptem4ka

та вроде то же самое, просто на старой версии есть какой-то резкий источник света, отдающий временами PS3, осветляющий булки, и полностью отсутствует глубина резкости. На втором кадре появилась глубина резкости и мягкий приглушенный свет

4
FanBoy46

а ещё у неё рука почернела, без свит байбы не обошлось

0
Sash4

уплощитель задницы

-1
SERGEY-SP

А чё случилось то ??Разрабы чё курили?Зачем они поменяли оригинальную эстетику и гамму игры!Всё какое то жёлтое вырвиглазное!Ослиная моча какая то!

15
Jarvis666

Моды исправят это. Всего лишь вопрос времени. Либо можно пошаманить с фильтрами, если видеокарта от "зелëных". Это всë для ПК естественно))

-3
ilya6969

Ожидаем в самом лучшем зеленом стиме это сие чудо, ведь люблб сони за

12
антон фекалис

опять в рф не доступно) держат планку! ждём в зелёном магазинчике

9
Бэтмен из Блавикена

У них и в КЗ доступа нет к игре, потому что своего региона ПСН нет

3
Комментарий удален
Бэтмен из Блавикена Trip-n-Fall

Почему недоступен? В Стиме есть на СХ2 предзаказы

2
Второй пилот Дринкинс

Это ты держишь планку, вата. 🫵🐷

0
НEГР Второй пилот Дринкинс

Вот с чего ты, дурачёк, решил что он вата? Или сам саловатник/вышиватник и всех по себе меришь? Богами заклинаю, не позорься больше в интернетах этих наших :))

-2
dreamevil2067
Игрокам потребуется учетная запись PlayStation Network для прохождения игры.

В нашем магазине такой хернёй страдать не надо)

9
Tommy.

почему оригинал лучше выглядит?

8
KILLA06

никак нет, детализация хуже намного

-10
СнопакДоминатор KILLA06

Детализация не главное, самое главное это - освещение. Как по мне, так у ремастера в этом аспекте полный посос. Ни к селу ни к городу зачем-то сделали игру ярче.

24
Trip-n-Fall СнопакДоминатор

Я тоже заметил что на Анриле часто факапят освещение, такое чувство что им впадлу было ставить вручную и там всё автоматом. На твоём скрине чётко видно что источник света где-то в жопе у пс5, а на 4ке чётко слева, ещё и туман впереди обозначет что тебе в него идти, саспенс, атмосфера... пс5 мда

4
Your Hair is Beautiful СнопакДоминатор

Игра не стала ярче. В ремейке просто время дня в начале игры теперь другое.

4
Tommy. KILLA06

такую детализацию схаваешь?

10
YouTube_GamesTezi

Зачем атмосферу убили?!!!

8
Saron350

На мой взгляд этот желтый фильтр портит атмосферу.. в некоторых моментах например тут оригинал выглядит лучше ИМХО

7
АLEX86

Ничего не портит, наоборот с ним куда лучше выглядит. Графика и освещение заметно лучше стало.

-3
Ang Dark

Очередное подтверждение плохого выбора 5го Ун движка... очень хреновей стала картинка, если графика хуже чем в продукте 9 летней давности, то может уже пора задуматься? Ну не могут использовать блин нормально этот движок, так че херней страдать... Для маскировки использует мыло и стандартный блевотный фильтр(словно после поноса), в оригинале этого не было, нахрена было изобретать велосипед, от них ничего ВАУ не требовалось даже(вау сейчас творят разрабы Сайлен Хила), даже сделайте уже РЕМАСТЕР готовой игры и портаните, но нееее. И не надо кричать- там движок ПК не любит и тд и тп... Все это полнейшая чушь на этом движке сделаны-2 игры Horizon и Death Stranding (1 и 2), если что движок Decima и прекрасно себя чувствует он на пк...

7
Денис Сидоров 5

Зато посмотри как 4ый кушал, а 5ый стал просто жрать системки, страшно представить чё там будет с 6ым)))))16 гб видео в минималках)))

0
Ang Dark Денис Сидоров 5

Ага и графон уровня МАЙКРАФТ 8), как по мне самый продуктивный был 3й... он из хренового в конце показал достойную картинку и его потенциал полностью открыт(хотя еще можно было допилить), а вот 4й и 5й - это позорище, а не движки . То что там воняют про КУПИ НОВОЕ ЖЕЛЕЗО... и каким хреном это поможет, если на экране квазимоды бегают с упоротыми анимациями, ёб..лами и прочей дичью , что ощущение словно играешь в хоррор блин...

1
Garris1304

Мне кажется или ряхи у девок стали более "Инклюзивные"(страшные)?

5
WerGC

не кажется,ремастер ужасен

1
UnpredictableKipling

Тебе кажется, тк обновляли модели и делали захват лиц , на уже более старшего возраста актерах и их искусственно не омолаживали

0
Пользователь ВКонтакте

Щечки) // Денис Ахрамеев

3
ДЕНИСКА_омск

Пхаха на пс5 30фепасов в игре которую делали ещё под пс3, тут определенно надо донатить на пс5про... они уже даже не пытаются в оптимизон

3
Pahant0Ss

отпишись потом сколько на твоем мощном ПК будет фпс

3
Alkatraz7N7 Pahant0Ss

365 не иначе

1
Sergey Michurin

"Дожить до рассвета" >> на половине кадров вместо ночи, уже рассвет судя по освещению и оранжевым лицам с бликами на глазах..

3
UnpredictableKipling

Это начало игры, да и через час где то по сюжету стемнеет

0
Шмоня Натанзон

С освещением они знатно лоханулись, криворукие калеки. Лица персонажей желтые как в Симпсонах.

3
Пользователь ВКонтакте

Поражаюсь жадностью сони, опять ждать выход на ПК, скоро это как ластуха ремейк? Чисто годик ждите что бы хомяк на плоечку купил и прошёл 🤣🤣🤣
А я чё то смотрю тестов на ПК всё нет и нет, а оказывается СКОРО НА ПК😂😂😂😂😂😂 // Mikhail Tsyganov

3
Макс Макс 007

Меня удивило, что в ремейке сделали камеру из-за плеча и теперь у них там закат вместо ночи в начале. Игре больше шёл стиль камеры как в "Фаренгейте". В оригинале деваха стоит мёрзнет, а в ремейке застыла как статуя - тоже странно, учитывая как она одета - в юбку...

И кстати, снег становится жёлтым цветом при закате :| Говорю как человек, живущий в Сибири. Халтура короче.

2
qDan

Желтить снег в любое время суток, можно и своими силами!

9
Sinmax qDan

главное не забывать правило из метро)

0
АLEX86

Ждём в нашем бесплатном магазине👌 И спс сонибоям за бета тест.

2
AlexFoRestor

Чот детализация в новой версии хоть и выше, но за счёт нового освещения испортили атмосферу. Почему в ремастерах разрабы любят "желтить" картинку? Вспоминается Assassin's Creed 3 сразу

1
Евгений Кондратенко

В оригинале модели лиц выглядят лучше. Опять эти толерасты наделали своих щекастых рож. Цветовая гамма в оригинальной игре холодная, что соответствует антуражу игры. Нафига было это менять?

1
Denv3r 13

Вот здесь соглашусь, лица были норм и так и холодный синий фильтр больше идёт игре, в остальном очень здорово расширили и дополнили сцены.

-1
UnpredictableKipling

Лица нормальные, просто для создания новых сцен и диалогов понадобилось обновить модели персонажей, а актеры не молодеют всё таки 9 лет прошло

0
Tiger Goose
Игрокам потребуется учетная запись PlayStation Network для прохождения игры.

Российская учётная запись, созданная на PC, будет приниматься?

1
ДЕНИСКА_омск

да

-1
NoN141

в 18:00 по мск?

1
Jokernet

Релиз на pc состоялся!

1
Shimuto

Оригинал лучше. Освещение просто ужас переделали. Минус атмосфера.

1
WerGC

оригинал лучше в свое время с удовольствием прошел на PS4 там еще пролог был,новую подделку смотреть не буду

1
vikpik1

Освещение в ориге намного лучше

1
Пользователь ВКонтакте

Опять испортили персонажей // Александр Покусаев

0
Ильич Ильич

Ура ура , проходил query , очень похожая игра, очень понравилась но уже тогда думал что это until dawn на минималках и очень хотелось именно until dawn , а потом его анонсировали да ещё и ремейк

0
RickeyIMBA

надеюсь эта игра на 10000 голов выше query санного в котором тупые персы и тупой сюжет

-2
Garris1304 RickeyIMBA

А ты знаешь американские ужасы в которых нет тупых персонажей или тупого сюжета?

ПС. Здесь кто то есть? спросила она в темноту.

0
UnsophisticatedKayden

1650 пойдёт

0
NoN141

минималки - Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 / Radeon RX 470 (or equivalent card with minimum 6GB VRAM)

Наверное пойдет с просадками, но тут уже дело оптимизации

1
Пользователь ВКонтакте

Мне кажется хуже стало... // Алишер Тухтаев

0
Пользователь ВКонтакте

Не тебе одному! 😆😆😆 // Алексей Евреинов

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Надеюсь модеры на ПК поправят) // Алишер Тухтаев

0
Пользователь ВКонтакте

Сделали расвет а не ночь🤣 и наш самый любимый движок за последние 4 года)) анрил5🙂👍 // Mikhail Tsyganov

0
svitoslav226

Почему теперь в Стиме стоит скоро выйдет,в место даты выхода?

0
T r u m a n

Кто знает денува будет?

0
svitoslav226

Так там даты выхода теперь нет

0
Warnigan

Кто знает,восколько по МСК выйдет игра?

0
NoN141

Сегодня в 18:00 вроде как.

0
Warnigan NoN141

Спасибо большое

0
vadimon1500

че за херня с освещением? в ремастере как будто везде прожектор светит везде. бесплатно поиграю только для того чтобы новые сцены увидеть, а покупать не буду, да и не получится из-за дебильного псн

0
Andreiad

В итоге вышла нет?

0
Комментарий удален
Комментарий удален
vikpik1 igraborov1202

:)

0
Юра Буймистров99

Почему то е казалось она уже есть на пк

0
vikpik1

Штаааааааа??? На мыловарне 5 игра будет работать в 30 фэпасов?????? Сурьёзна?!?!?!?!? Ну молодцы, чё ещё скажешь)))))))))

0
Jarvis666

Сони продолжают портить свои игры. Ну зато хоть теперь персонажей не жалко скормить вендиго))

-1
Дроникс

Бл ну зачем их было переделывать в страшных!Ска заегали Теперь точно всех скормлю!!!

-1
MakeshiftEcho

пхахха

0
Sypsi

Что они с лицом героини сделали кто их вообще пускает на разработку игр столько проектов уже обосрали ужос это не то что играть на это смотреть противно

-1
Alex-1785

Очередное интерактивное кинцо-мыльцо ни о чём.

-3
WerGC

лучшая игра из всех подобных и первая

1
Unicorling

Блогер Shirrako с более чем 2 миллионами подписчиков на YouTube уже успел ознакомиться с ремейком Until Dawn и сообщил, что не советует его покупать.

«Until Dawn Remake работает хуже оригинала, в ней гораздо больше багов и сбоев. А ещё он почему-то стоит 60 долларов. Я бы НЕ рекомендовал покупать эту игру на релизе, она хуже оригинала в его нынешнем виде».

-4
Пользователь ВКонтакте

Какая гадость 😁 // Александр Покусаев

-5
ОТСТУПНИК Style

почему ориг версия выглядит лучше?

-6
Stylusss

потому что у тебя со зрением проблема, помой глаза хозяйственным мылом.

4
WerGC

потому что оригинал выходил когда не было ублюдочных повесток

-1
WerGC Stylusss

у него со зрением все в порядке оригинал выглядит намного лучше

0
Stylusss WerGC

Вам вместе к окулисту. Кроме разницы в том, что зачем-то сделали время суток другое, версия для пс 5 лучше и это очевидно.

1
WerGC Stylusss

спорить не буду каждый остается при своем мнение

0