Ремейк Until Dawn уже доступен на PlayStation 5 и совсем скоро выйдет на ПК

Компания Sony Interactive Entertainment выпустила переиздание хоррора Until Dawn на PlayStation 5, которое уже доступно для покупки за $60. На канале ElAnalistaDeBits появилось видеосравнение графики между версией для PS5 и оригиналом на PS4. Видео демонстрирует значительные улучшения в освещении, детализации окружения, текстурах и моделях персонажей.

Одной из главных особенностей переиздания стало обновлённое визуальное оформление, использующее возможности новой консоли для более реалистичного и атмосферного погружения в игру.

PC-версия переиздания станет доступна через несколько часов в Steam. Игрокам потребуется учетная запись PlayStation Network для прохождения игры.