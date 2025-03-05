Студия Ballistic Moon, работавшая над ремейком Until Dawn, фактически прекратила существование

Похоже, что разработчики ремейка Until Dawn из студии Ballistic Moon полностью остановили работу. Как сообщают инсайдеры, после серии сокращений в сентябре 2024 года, в ходе которых уволили около 40 человек, компания продолжала поддерживать проект усилиями оставшихся сотрудников. Однако в декабре и эта команда была расформирована — работу потеряли ещё порядка 20 разработчиков.

По словам источников, на данный момент в Ballistic Moon остались лишь основатели и, возможно, несколько человек, но без отделов PR, маркетинга и разработки. Фактически студия не занимается поддержкой ремейка Until Dawn — даже поступающие от игроков сообщения о багах просто некому обрабатывать.

Сообщается, что руководство студии до последнего пыталось найти дополнительное финансирование и новых издателей, однако усилия оказались безрезультатными. Обсуждения с Sony о продлении поддержки или финансировании будущих апдейтов для Until Dawn Remake тоже закончились ничем.

Несмотря на общие положительные отзывы сотрудников о команде и рабочем процессе, многие жаловались на неоплаченные переработки и то, что известие о сокращениях поступило сразу после напряжённых недель сверхурочной работы.

Официальных заявлений о закрытии от Ballistic Moon пока не поступало. Формально компания ещё существует, но фактически разработки и поддержки проектов больше нет. Возможность возобновить работу остаётся только в случае прихода нового издателя или инвестора, но пока это выглядит маловероятным.

Инсайдеры подчёркивают, что дальнейшая судьба студии остаётся неопределённой, и все контакты с руководством и Sony пока остаются без ответа.