ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.3 1 213 оценок

Студия Ballistic Moon, работавшая над ремейком Until Dawn, фактически прекратила существование

IKarasik
Новости

Похоже, что разработчики ремейка Until Dawn из студии Ballistic Moon полностью остановили работу. Как сообщают инсайдеры, после серии сокращений в сентябре 2024 года, в ходе которых уволили около 40 человек, компания продолжала поддерживать проект усилиями оставшихся сотрудников. Однако в декабре и эта команда была расформирована — работу потеряли ещё порядка 20 разработчиков.

По словам источников, на данный момент в Ballistic Moon остались лишь основатели и, возможно, несколько человек, но без отделов PR, маркетинга и разработки. Фактически студия не занимается поддержкой ремейка Until Dawn — даже поступающие от игроков сообщения о багах просто некому обрабатывать.

Сообщается, что руководство студии до последнего пыталось найти дополнительное финансирование и новых издателей, однако усилия оказались безрезультатными. Обсуждения с Sony о продлении поддержки или финансировании будущих апдейтов для Until Dawn Remake тоже закончились ничем.

Несмотря на общие положительные отзывы сотрудников о команде и рабочем процессе, многие жаловались на неоплаченные переработки и то, что известие о сокращениях поступило сразу после напряжённых недель сверхурочной работы.

Официальных заявлений о закрытии от Ballistic Moon пока не поступало. Формально компания ещё существует, но фактически разработки и поддержки проектов больше нет. Возможность возобновить работу остаётся только в случае прихода нового издателя или инвестора, но пока это выглядит маловероятным.

Инсайдеры подчёркивают, что дальнейшая судьба студии остаётся неопределённой, и все контакты с руководством и Sony пока остаются без ответа.

6
2
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Фанат Миты

помнится как после выхода крайзис 3 все говорили что крайтек закрывается и что она останется в истории, но вроде она всё ещё существует...

0
MAD_Terminator

Я чувствую свою вину так как я эту игру скачал с торента, игра на раз, что они там собираются поддерживать, и по иронии судьбы, у меня баг был только на втором эпизоде, может торрент недокачал, может глюк, а в остальном норм, интерактивная уже, не катит, хотя сони удивляет своим отношением, квантик тоже когда у них был кризис чуть не лопнула, а сони было пох, только капусту рубить, мелкосос поддерживает ремеди хотя всё их игры шлак, кроме того фактически меняются только декорации, макс пейн бежит с пистолетом и смотрит ТВ, аланвейк бежит с фонарём подглазом и смотрит ТВ 😁

0