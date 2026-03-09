Студия Ballistic Moon, создавшая ремейк Until Dawn, закрывается

Студия, ответственная за ремейк Until Dawn, официально закрылась. Новые документы, поданные в правительство Великобритании, подтверждают, что Ballistic Moon официально ликвидирована, что положило конец недолгой истории разработчика в индустрии.

Согласно окончательному уведомлению, опубликованному 3 февраля, Ballistic Moon завершила необходимую юридическую процедуру ликвидации компании. Процедура началась несколькими месяцами ранее, когда 11 ноября было подано первое уведомление в рамках стандартной процедуры закрытия компаний в Великобритании.

С тех пор были поданы дополнительные документы, включая документы, указывающие на изменения в ключевых должностях в компании. Несмотря на официальное закрытие, ни Sony Interactive Entertainment, ни члены руководства Ballistic Moon публично не комментировали закрытие студии.

Ballistic Moon была основана бывшими разработчиками из Supermassive Games, студии, известной своими кинематографическими хоррор-играми. Её главным проектом был ремейк Until Dawn, выпущенный в 2024 году для PlayStation и ПК.

Новая версия принесла визуальные улучшения и представила камеру от третьего лица, снятую из-за плеча, в отличие от перспективы, использовавшейся в оригинальной игре 2015 года для PlayStation 4. Тем не менее, реакция на ремейк была неоднозначной. В настоящее время игра имеет около 70 баллов на Metacritic, при этом обзоры хвалят графические улучшения, но указывают на технические проблемы, изменения в камере и цену как на негативные моменты.

После выхода ремейка студия столкнулась со значительными внутренними проблемами. Сообщения указывают на то, что игре было трудно привлечь большую аудиторию, зарегистрировав примерно на 28% меньше игроков, чем Concord во время своего проблемного дебюта.

В том же году Ballistic Moon начала сокращение штата. Примерно 40 сотрудников были уволены в сентябре 2024 года, за которым последовала еще одна волна сокращений примерно 20 человек в декабре. К марту 2025 года компания была описана как «фактически закрытая», и только основатели и, возможно, несколько оставшихся сотрудников продолжали получать зарплату.

После официального расформирования Ballistic Moon, ремейк Until Dawn остаётся единственным крупным проектом студии до её прекращения деятельности.