Студию создателей Until Dawn и The Quarry покинули ее основатели

Сооснователи студии-разработчика Until Dawn и The Quarry, Supermassive Games, покинули компанию.
Как сообщает Game Rant, объявление об этом было сделано на странице студии в LinkedIn, где было размещено сообщение, отдающее дань уважения соучредителям студии Питу и Джо Сэмюэлсам.
После 15 удивительных лет мы прощаемся с нашими основателями. Пит и Джо — спасибо вам за создание истории Supermassive Games, которую мы будем продолжать писать. Ваше наследие Supermassive будет жить дальше. Мы все желаем вам удачи в вашей следующей главе!.
Пит Сэмюэлс опубликовал собственное сообщение, в котором объяснил, что его решение уйти в отставку было обусловлено состоянием здоровья.
Игра Until Dawn от Supermassive получит порт на PS5 и ПК позже в этом году
Как подтвердил Сэмюэлс, новым генеральным директором Supermassive стал Роберт Хенриссон, бывший генеральный директор и председатель совета директоров Avalanche Studios.
В своем собственном заявлении Хенриссон сказал: "С сегодняшнего дня для меня большая честь и привилегия возглавить Supermassive Games Ltd в качестве генерального директора.
Основатели компании Пит Сэмюэлс и Джо Сэмюэлс создали невероятную студию, удостоенную премии BAFTA, которая создала игры, вызвавшие восторг и ужас у миллионов игроков по всему миру. Ребята, наслаждайтесь своей следующей главой и заслуженным отдыхом. Я очень хочу работать с руководством и всеми талантливыми людьми в студии, чтобы продолжать развивать позиции Supermassive Games как одной из ведущих студий в мире. Мы только начинаем.
В настоящее время Supermassive работает над однопользовательским спин-оффом Dead by Daylight - The Casting of Frank Stone, а также над Little Nightmares 3 и Direective 8020, следующей игрой в антологии Dark Pictures.
Отцы основатели ушли(( Так след. сезон уже должен выйти в этом году:)
Больше интересно что интерактивного Quantic Dream ещё разработает=)
Квантики трудятся над звездными войнами, а в плане интерактива хотелось бы Detroit 2
Сразу 3 проекта на плечи небольшой студии.
Качество, похоже, будет соответствующее.
Пример Devil in me не даст соврать.