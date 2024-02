Студию создателей Until Dawn и The Quarry покинули ее основатели

Сооснователи студии-разработчика Until Dawn и The Quarry, Supermassive Games, покинули компанию.

Как сообщает Game Rant, объявление об этом было сделано на странице студии в LinkedIn, где было размещено сообщение, отдающее дань уважения соучредителям студии Питу и Джо Сэмюэлсам.

После 15 удивительных лет мы прощаемся с нашими основателями. Пит и Джо — спасибо вам за создание истории Supermassive Games, которую мы будем продолжать писать. Ваше наследие Supermassive будет жить дальше. Мы все желаем вам удачи в вашей следующей главе!.

Пит Сэмюэлс опубликовал собственное сообщение, в котором объяснил, что его решение уйти в отставку было обусловлено состоянием здоровья.

Игра Until Dawn от Supermassive получит порт на PS5 и ПК позже в этом году

Как подтвердил Сэмюэлс, новым генеральным директором Supermassive стал Роберт Хенриссон, бывший генеральный директор и председатель совета директоров Avalanche Studios.

В своем собственном заявлении Хенриссон сказал: "С сегодняшнего дня для меня большая честь и привилегия возглавить Supermassive Games Ltd в качестве генерального директора.

Основатели компании Пит Сэмюэлс и Джо Сэмюэлс создали невероятную студию, удостоенную премии BAFTA, которая создала игры, вызвавшие восторг и ужас у миллионов игроков по всему миру. Ребята, наслаждайтесь своей следующей главой и заслуженным отдыхом. Я очень хочу работать с руководством и всеми талантливыми людьми в студии, чтобы продолжать развивать позиции Supermassive Games как одной из ведущих студий в мире. Мы только начинаем.

В настоящее время Supermassive работает над однопользовательским спин-оффом Dead by Daylight - The Casting of Frank Stone, а также над Little Nightmares 3 и Direective 8020, следующей игрой в антологии Dark Pictures.