Until Dawn получила новый трейлер обновлённой версии для PS5 и PC

PlayStation представила обзорный ролик Until Dawn, посвящённый переработанной версии культового хоррор-приключения. Видео напоминает о событиях роковой ночи на горе Блэквуд, знакомит с группой героев и показывает напряжённые моменты, в которых каждое решение может стать последним. Игрокам вновь предстоит выяснить, кто сумеет дожить до рассвета.

Сюжет рассказывает о компании друзей, которые возвращаются в уединённый горный дом спустя год после загадочного исчезновения двух сестёр. Вскоре обычная встреча превращается в борьбу за выживание: герои сталкиваются с неизвестной угрозой, а отношения внутри группы подвергаются серьёзным испытаниям. Разветвлённая история позволяет менять ход событий и судьбы персонажей в зависимости от действий игрока.

Обновлённая версия создана на Unreal Engine 5 и получила переработанные модели героев, окружение, анимации, освещение и визуальные эффекты. Разработчики также изменили постановку сцен, добавили камеру от третьего лица, новые взаимодействия и дополнительные коллекционные предметы.

Until Dawn уже доступна на PS5 и PC в Steam и Epic Games Store.