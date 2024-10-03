В ремейк Until Dawn добавили намёк на продолжение

Некоторые игроки уже получили доступ к ремейку Until Dawn и успели пройти игру, несмотря на то, что официальный релиз ещё не состоялся. В сеть утекла концовка, которая отличается от оригинальной версии 2015 года: ремейк получил сцену после титров, намекающую на продолжение.

Можно предположить, что разработкой сиквела занимается студия Ballistic Moon, которая трудилась над ремейком, так как Sony прекратила сотрудничество с создателями оригинала, Supermassive Games.

Также стало известно, что ремейк корректирует судьбу одного из ключевых персонажей — Джоша, сыгранного Рами Малеком.

Ремейк Until Dawn выходит 4 октября на PC и PlayStation 5.