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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.4 944 оценки

В ремейк Until Dawn добавили намёк на продолжение

butcher69

Некоторые игроки уже получили доступ к ремейку Until Dawn и успели пройти игру, несмотря на то, что официальный релиз ещё не состоялся. В сеть утекла концовка, которая отличается от оригинальной версии 2015 года: ремейк получил сцену после титров, намекающую на продолжение.

Можно предположить, что разработкой сиквела занимается студия Ballistic Moon, которая трудилась над ремейком, так как Sony прекратила сотрудничество с создателями оригинала, Supermassive Games.

Также стало известно, что ремейк корректирует судьбу одного из ключевых персонажей — Джоша, сыгранного Рами Малеком.

Ремейк Until Dawn выходит 4 октября на PC и PlayStation 5.

39
16
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Navigor506

Господа комментаторы, может всё же сначала посмотрите видео прежде чем писать про концовку с Джошем, что стал Вендиго? Роскрою секрет - нет, там не та сцена после титров, плюс с блонгдиночкой там какая-то муть происходит.

7
vanтт

как они тебя увидеть должны? в ответ пиши, ты никому никакой секрет не открыл

-1
Papa Joe

Это же вроде ремастер, а не ремейк.

2
OneTweak

Эта игра была переработана с использованием нового движка, что можно уподобить её ремейку.

3
Бэтмен из Блавикена

Если я не ошибаюсь, то основной костяк разрабов оригинальной игры ушёл как раз в студию-разработчика ремейка, то есть логично, если сиквел будут делать они, а не Супермассив

1
hKKK33

Т.е. Сони обворовали Супермассивов? Переманив её разработчиков.

-3
xStriiim

После "Тихий океан", Рами Малек нравится как актер. Когда играл на пс4, то был за него, хоть и... Ладно, не буду спойлерить)

0
Jay C

Во сколько игра в стиме выходит ?

0
tvorog8088

Вроде раньше писали что 5 октября, на день раньше ещё лучше.

-2
Hitrus6

Если это сцена где он становится Вендиго, то нет. В оригинале было. Просто эту сцену тяжело получить они должны понять что Ханна стала одной из этих тварей

-4
Smusi

Нет, там другая сцена с блондой в стиле маньячных слэшеров.

2
vanтт

Небось просто впервые увидели сцену с Джошем после титров, которая и в оригинале появлялась при определённых обстоятельствах

-8
vadimon1500

нифига. это новая сцена.

4
vanтт vadimon1500

тогда глянем

0
XeNTRoN

Игра 100 процентов провалится в продажах так что о продолжении не может быть и речи.Сони не делает продолжений если продажи слабые.

-10
DarkTenshi666

у Days Gone вроде норм продажи, но продолжению они показали средний палец, так что это не всегда так работает

7