В ремейк Until Dawn добавили намёк на продолжение

Некоторые игроки уже получили доступ к ремейку Until Dawn и успели пройти игру, несмотря на то, что официальный релиз ещё не состоялся. В сеть утекла концовка, которая отличается от оригинальной версии 2015 года: ремейк получил сцену после титров, намекающую на продолжение.
Можно предположить, что разработкой сиквела занимается студия Ballistic Moon, которая трудилась над ремейком, так как Sony прекратила сотрудничество с создателями оригинала, Supermassive Games.
Также стало известно, что ремейк корректирует судьбу одного из ключевых персонажей — Джоша, сыгранного Рами Малеком.
Ремейк Until Dawn выходит 4 октября на PC и PlayStation 5.
Господа комментаторы, может всё же сначала посмотрите видео прежде чем писать про концовку с Джошем, что стал Вендиго? Роскрою секрет - нет, там не та сцена после титров, плюс с блонгдиночкой там какая-то муть происходит.
как они тебя увидеть должны? в ответ пиши, ты никому никакой секрет не открыл
Это же вроде ремастер, а не ремейк.
Эта игра была переработана с использованием нового движка, что можно уподобить её ремейку.
Если я не ошибаюсь, то основной костяк разрабов оригинальной игры ушёл как раз в студию-разработчика ремейка, то есть логично, если сиквел будут делать они, а не Супермассив
Т.е. Сони обворовали Супермассивов? Переманив её разработчиков.
После "Тихий океан", Рами Малек нравится как актер. Когда играл на пс4, то был за него, хоть и... Ладно, не буду спойлерить)
Во сколько игра в стиме выходит ?
Вроде раньше писали что 5 октября, на день раньше ещё лучше.
Если это сцена где он становится Вендиго, то нет. В оригинале было. Просто эту сцену тяжело получить они должны понять что Ханна стала одной из этих тварей
Нет, там другая сцена с блондой в стиле маньячных слэшеров.
Небось просто впервые увидели сцену с Джошем после титров, которая и в оригинале появлялась при определённых обстоятельствах
нифига. это новая сцена.
тогда глянем
Игра 100 процентов провалится в продажах так что о продолжении не может быть и речи.Сони не делает продолжений если продажи слабые.
у Days Gone вроде норм продажи, но продолжению они показали средний палец, так что это не всегда так работает