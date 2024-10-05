В ремейке Until Dawn на ПК не работают генерация кадров AMD FSR 3.0, трассировка лучей и HDR

Sony недавно выпустила ремейк Until Dawn, и, похоже, у версии для ПК есть множество проблем. Хотя производительность может быть довольно хорошей, особенно если у вас есть графический процессор RTX, в версии для ПК есть множество функций, которые вообще не работают.
Для начала, Ballistic Moon добавила поддержку трассировки лучей на ПК. Разработчики использовали трассировку лучей для улучшения отражений, теней и окружающего затенения в игре. Однако настройки трассировки лучей в настоящее время не работают. Даже если вы включите их, в игре, похоже, нет никаких эффектов трассировки лучей.
И это еще не все. Until Dawn поддерживает NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3.0. И хотя NVIDIA DLSS 3 работает как часы, генерация кадров AMD FSR 3.0 сломана.
Наконец, в этой игре также не работает HDR. Хотя для этого есть опция, игра будет работать в контейнере SDR. Другими словами, в этой игре нет настоящего HDR.
Типичный сосоня порт, всё через жопу.
Причём буквально. В игре в какой-то момент интерфейс отваливается, то есть звуки проигрываются, кнопочки подсвечиваются, если на них навестись, а вот на нажатия реагировать на отрез отказываются... Чего-чего, а такого я ещё не видел.
У меня в первой кат. сцене на секунд 30 звук пропал )
Типичный порт Сони, через жопу
А вы ждали вот так просто игру без патчей, серьезно? Наивные что ли...
Тут нечему удивляться очередной кривой порт, ещё и повестку пропихнули если почитать комментарии в стиме.
Вы с этой повесткой хуже ЛГБТшников стали. Повестку уже даже в Атомик Харт нашли. Вас пора с вок-активистами в одну палату ложить.
Где вы повестку увидели? Её там даже нет.
В атомик харт она есть. Как минимум Лариса Филатова, которая в сеттинге советского союза получила своебразную внешность и отошла от образа самой актрисы, чего с мужскими актёрами кстати нет
Где там повестка?
Рил не работает ртх и ген кадров, сам фпс еще нестабильный. Надо ждать патчей короче, как обычно.
God of war ragnarök тоже при выборе fsr 3.0 вылетает на стим лицензии // Илья Афанасьев
слава богу
То то я смотрю ничего не изменилось после включения лучиков, ну и ладно, производительней будет.
Уже говорили, что это для того, чтобы пекари покупали соньку. "В пк баги? В плойке их нет"
FSRатые технологии Амуде + такие же, консольные порты. Ремастер надо было пилить, а не засирать игру этими ублюдскими технологиями, которые никогда с первого раза не работают и только портят игры. Ждëм короче, когда на эмулятор PS 4 какой-нибудь умелец нормально портртирует оригинальный UD
В смысле ждЁм? Вот ты и жди как-нибудь сам. Ртх патчем поправят и можно играть. А если тебе лучи не нужны, можно и сейчас играть. Зачем ждать.
Ты бл* читаешь между строк?
Ну так ты собрался эмулятор ждать
тем временем клоун, купивший убогую офисную затычку 4060, которая, все твои технологии не тянет из коробки, так же как и игры