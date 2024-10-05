В ремейке Until Dawn на ПК не работают генерация кадров AMD FSR 3.0, трассировка лучей и HDR

Sony недавно выпустила ремейк Until Dawn, и, похоже, у версии для ПК есть множество проблем. Хотя производительность может быть довольно хорошей, особенно если у вас есть графический процессор RTX, в версии для ПК есть множество функций, которые вообще не работают.

Для начала, Ballistic Moon добавила поддержку трассировки лучей на ПК. Разработчики использовали трассировку лучей для улучшения отражений, теней и окружающего затенения в игре. Однако настройки трассировки лучей в настоящее время не работают. Даже если вы включите их, в игре, похоже, нет никаких эффектов трассировки лучей.

И это еще не все. Until Dawn поддерживает NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3.0. И хотя NVIDIA DLSS 3 работает как часы, генерация кадров AMD FSR 3.0 сломана.

Наконец, в этой игре также не работает HDR. Хотя для этого есть опция, игра будет работать в контейнере SDR. Другими словами, в этой игре нет настоящего HDR.