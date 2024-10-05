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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.4 944 оценки

В ремейке Until Dawn на ПК не работают генерация кадров AMD FSR 3.0, трассировка лучей и HDR

monk70
Новости

Sony недавно выпустила ремейк Until Dawn, и, похоже, у версии для ПК есть множество проблем. Хотя производительность может быть довольно хорошей, особенно если у вас есть графический процессор RTX, в версии для ПК есть множество функций, которые вообще не работают.

Для начала, Ballistic Moon добавила поддержку трассировки лучей на ПК. Разработчики использовали трассировку лучей для улучшения отражений, теней и окружающего затенения в игре. Однако настройки трассировки лучей в настоящее время не работают. Даже если вы включите их, в игре, похоже, нет никаких эффектов трассировки лучей.

И это еще не все. Until Dawn поддерживает NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3.0. И хотя NVIDIA DLSS 3 работает как часы, генерация кадров AMD FSR 3.0 сломана.

Наконец, в этой игре также не работает HDR. Хотя для этого есть опция, игра будет работать в контейнере SDR. Другими словами, в этой игре нет настоящего HDR.

19
20
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 20
Ваш комментарий
DezkQ

Типичный сосоня порт, всё через жопу.

14
SHAYNARD
всё через жопу.

Причём буквально. В игре в какой-то момент интерфейс отваливается, то есть звуки проигрываются, кнопочки подсвечиваются, если на них навестись, а вот на нажатия реагировать на отрез отказываются... Чего-чего, а такого я ещё не видел.

1
DezkQ SHAYNARD

У меня в первой кат. сцене на секунд 30 звук пропал )

1
UnendingOrvilleman

Типичный порт Сони, через жопу

3
Unmuted

А вы ждали вот так просто игру без патчей, серьезно? Наивные что ли...

2
kotasha

Тут нечему удивляться очередной кривой порт, ещё и повестку пропихнули если почитать комментарии в стиме.

1
SordidSentry

Вы с этой повесткой хуже ЛГБТшников стали. Повестку уже даже в Атомик Харт нашли. Вас пора с вок-активистами в одну палату ложить.

9
UnpredictableKipling

Где вы повестку увидели? Её там даже нет.

-3
luVol SordidSentry

В атомик харт она есть. Как минимум Лариса Филатова, которая в сеттинге советского союза получила своебразную внешность и отошла от образа самой актрисы, чего с мужскими актёрами кстати нет

-2
DanteAwake

Где там повестка?

1
Aflare

Рил не работает ртх и ген кадров, сам фпс еще нестабильный. Надо ждать патчей короче, как обычно.

0
Пользователь ВКонтакте

God of war ragnarök тоже при выборе fsr 3.0 вылетает на стим лицензии // Илья Афанасьев

0
andreyTT

слава богу

-1
tvorog8088

То то я смотрю ничего не изменилось после включения лучиков, ну и ладно, производительней будет.

-2
Crootoy

Уже говорили, что это для того, чтобы пекари покупали соньку. "В пк баги? В плойке их нет"

-3
Jarvis666

FSRатые технологии Амуде + такие же, консольные порты. Ремастер надо было пилить, а не засирать игру этими ублюдскими технологиями, которые никогда с первого раза не работают и только портят игры. Ждëм короче, когда на эмулятор PS 4 какой-нибудь умелец нормально портртирует оригинальный UD

-8
SordidSentry

В смысле ждЁм? Вот ты и жди как-нибудь сам. Ртх патчем поправят и можно играть. А если тебе лучи не нужны, можно и сейчас играть. Зачем ждать.

-4
Jarvis666 SordidSentry
Зачем ждать

Ты бл* читаешь между строк?

0
SordidSentry Jarvis666

Ну так ты собрался эмулятор ждать

0
Кирилл Бледный228

тем временем клоун, купивший убогую офисную затычку 4060, которая, все твои технологии не тянет из коробки, так же как и игры

0