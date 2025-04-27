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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.3 1 252 оценки

В титрах экранизации хоррора Until Dawn забыли указать авторов игры

Gutsz Gutsz

Ожидаемая экранизация одного из самых успешных интерактивных хорроров последних лет вызывает всё больше опасений. Сначала фильм по мотивам Until Dawn получил крайне посредственные отзывы от критиков, а теперь выяснилось, что создатели картины забыли о собственных корнях.

По информации от бывшего директора по разработке повествования Sony Interactive Entertainment Ким Макаскилл, в титрах фильма отсутствуют упоминания о команде, создавшей оригинальную игру. В своём посте на LinkedIn Макаскилл подчеркнула, что ни сценаристы Until Dawn Ларри Фессенден и Грэм Резник, ни режиссёры Уилл Байлс и Ник Боуэн, ни продюсер Пит Сэмюэлс не были упомянуты в титрах новой экранизации. Вместо этого ограничились лишь общей фразой "основано на игре Sony".

Они потратили годы, ломая голову над тем, чтобы создать нечто невероятное, и мир заслуживает знать их имена… Вместо этого — ни благодарности, ни чести, ни упоминания.

— написала Макаскилл, добавив, что даже в индустрии кино и телевидения, где отношение к авторам бывает далеко от идеала, традиция указывать создателей источника материала всё ещё считается обязательной.

Бывший директор также запустила петицию с требованием добавить в титры имена оригинальных авторов игры. Впрочем, учитывая негативные отзывы, возможно и к лучшему, что имена авторов игры указывать не стали. Премьера фильма Until Dawn состоялась 25 апреля 2025 года.

8
2
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Властелин Сосцов

классика)

1
Destroited

Фильм шняга повесточная даже в таком убогом мусоре неудержались и заменили мужчин на баб про то что сюжет вообще мимо и говорить не стоит.