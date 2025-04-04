Жестокость и мат - фильм "Дожить до рассвета" получил рейтинг R

Американская ассоциация кинокомпаний (MPA) присвоила фильму "Дожить до рассвета" рейтинг R ("17+") за

кровавые сцены ужасов, жестокость и ненормативную лексику.

Это ожидаемо, ведь картина позиционируется как "любовное письмо к жанру хоррор в стиле R-rated", а её основа — одноимённая survival-игра — также имела возрастное ограничение "M" (18+).

Напомним сюжет картины от Дэвида Ф. Сандберга ("И гаснет свет...")

Кловер и ее друзья отправляются в отдаленную долину в поисках ее сестры Мелани, которая таинственно исчезла год назад. Исследуя заброшенный туристический центр, они становятся жертвами маньяка в маске. После жестокого убийства группа просыпается в начале того же вечера, оказавшись в ловушке времени. С каждым новым циклом их преследует новая, еще более ужасающая угроза, а количество "жизней" ограничено. Единственный способ спастись – дожить до рассвета.

В ролях: Элла Рубин ("Сплетница"), Майкл Чимино ("Проклятие Аннабель 3"), Ю Джи-ён ("Экспаты"), Одесса Эзайон ("Восставший из ада"-2022), Петер Стормаре ("2001 маньяк"), Майя Митчелл ("Философы: Урок выживания") и Бельмонт Камели ("Муж").

Премьера фильма состоится 25 апреля 2025 года.