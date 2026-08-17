Звезда игры Until Dawn и сериала "Герои" Хейден Панеттьер ушла из жизни в 36 лет

Американская актриса Хейден Панеттьер, известная миллионам зрителей по ролям в сериалах "Герои" и "Нэшвилл", фильмах "Крик 4" и "Крик 6", а также по культовой видеоигре Until Dawn (Дожить до рассвета), скончалась на 37-м году жизни. О трагедии сообщил представитель актрисы в беседе с ABC News. Причина смерти пока не разглашается.

С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической кончине нашей любимой Хейден. Она была невероятным светом и силой природы, которая приносила безмерную любовь и радость всем, кто её знал, - и миллионам, кто следил за её работой на экране.

Панеттьер начала свою карьеру в детстве, но настоящий прорыв случился в 2006 году, когда она получила роль Клэр Беннет в культовом научно-фантастическом сериале "Герои". Ее персонаж - девушка со способностью к регенерации - стал одним из самых узнаваемых в истории жанра. Позже актриса дважды номинировалась на "Золотой глобус" за роль певицы Джульетты Барнс в музыкальной драме "Нэшвилл".

Особое место в карьере Панеттьери заняла видеоигра Until Dawn, вышедшая в 2015 году. Актриса не просто озвучила персонажа, но и подарила ему свою внешность и мимику. Она сыграла Сэм Гиддингс - одну из центральных героинь хоррор-истории, которая пытается выжить в заброшенном горном особняке. Именно Сэм часто называют "финальной девушкой" игры, и судьба персонажа напрямую зависела от выбора игроков. Для многих фанатов эта роль стала еще одним доказательством разностороннего таланта актрисы.

Поклонники и коллеги уже начали публиковать трогательные посты в социальных сетях, вспоминая Хейден как яркую, добрую и невероятно талантливую женщину. Дополнительная информация об обстоятельствах смерти пока не поступает.