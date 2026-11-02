11 декабря покажут новый игровой процесс Until Dawn 2

В преддверии выхода игры, запланированного на 28 января 2027 года, Until Dawn 2 станет главной темой специального мероприятия, которое пройдет в следующем месяце. Это отличная возможность узнать больше о хорроре на выживание от студии Firesprite.

11 декабря 2026 года Until Dawn 2 «захватит» кинотеатр Alamo Drafthouse Cinema в Остине, штат Техас. В программе — эксклюзивные показы игрового процесса, марафон фильмов ужасов и встречи со специальными гостями. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована прямая трансляция всего мероприятия.

Подробности будут объявлены в ближайшее время.