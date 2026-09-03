Интригующий и пугающий трейлер Until Dawn 2 - интерактивный хоррор выйдет уже в январе

На осенней презентации State of Play официально новый трейлер хоррора Until Dawn 2 с выборами и последствиями для игроков. Вместе с этим стало известно, что за создание сиквела отвечает студия Firesprite вместе с с командой AdHoc Studio, которая подарила супергеройский хит Dispatch. Релиз хоррора состоится уже 28 января 2027 года на консоли PlayStation 5.
В центре сюжета окажется команда псевдоисследователей паранормального «Dead True». В начале истории видеоблогеры приезжают в знакомый по первой части санаторий Блэквуд. Они снимают выпуск о трагедии двенадцатилетней давности. Во время расследования новая стажерка группы натыкается на жуткую находку.
Позже пути команды пересекаются с девушкой по имени Юна, пережившей нападение нечисти. Ее рассказ приводит героев на заброшенный тропический остров Акисима в Тихом океане. Бывший фешенебельный курорт пустует с 1970-х годов. На его территории пробудилось древнее и жестокое зло.
В новой части Until Dawn 2 будет доступно сразу восемь ключевых персонажей. Главные роли исполнили актеры Дакр Монтгомери («Очень странные дела»), Сара Кэтрин Хук и Камила Сенна. К образу эксцентричного доктора Хилла вновь вернулся актер Петер Стормаре.
Сам геймплей в сиквеле построен на классической системе решений и непредсказуемых последствий «эффекта бабочки». Любой поступок игрока способен спасти или погубить каждого из героев.
Предзаказы Until Dawn 2 будет откроются уже 10 сентября и подарит игрокам:
- Классический наряд из фильма «До рассвета»
- Наряд для отдыха на острове Акисима
- Коллекционные фигурки доктора Хилла, которые можно найти в игре.
Очередной каловый эксклюзив Плэйстэйшон, от первой части только название, анимации деревянные, персонажи страшные, атмосфера ванильного дермеца, сразу видно как выглядит для Sony целевая аудитория
Жаль бояре не погамают
Как обычно, начинается понос от бояр, нам такой кал не нужен. А если бы игра вышла на пк, с трясущимися руками, первыми бы побежали скачивать с торрентов.
После попытки слетать в кос