Интригующий и пугающий трейлер Until Dawn 2 - интерактивный хоррор выйдет уже в январе

На осенней презентации State of Play официально новый трейлер хоррора Until Dawn 2 с выборами и последствиями для игроков. Вместе с этим стало известно, что за создание сиквела отвечает студия Firesprite вместе с с командой AdHoc Studio, которая подарила супергеройский хит Dispatch. Релиз хоррора состоится уже 28 января 2027 года на консоли PlayStation 5.

В центре сюжета окажется команда псевдоисследователей паранормального «Dead True». В начале истории видеоблогеры приезжают в знакомый по первой части санаторий Блэквуд. Они снимают выпуск о трагедии двенадцатилетней давности. Во время расследования новая стажерка группы натыкается на жуткую находку.

Позже пути команды пересекаются с девушкой по имени Юна, пережившей нападение нечисти. Ее рассказ приводит героев на заброшенный тропический остров Акисима в Тихом океане. Бывший фешенебельный курорт пустует с 1970-х годов. На его территории пробудилось древнее и жестокое зло.

В новой части Until Dawn 2 будет доступно сразу восемь ключевых персонажей. Главные роли исполнили актеры Дакр Монтгомери («Очень странные дела»), Сара Кэтрин Хук и Камила Сенна. К образу эксцентричного доктора Хилла вновь вернулся актер Петер Стормаре.

Сам геймплей в сиквеле построен на классической системе решений и непредсказуемых последствий «эффекта бабочки». Любой поступок игрока способен спасти или погубить каждого из героев.

Предзаказы Until Dawn 2 будет откроются уже 10 сентября и подарит игрокам: