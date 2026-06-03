"Появится на PS5" - Sony представила новый слоган во время анонса Until Dawn 2, намекающий на возвращение эксклюзивов

Об этом говорят уже несколько недель, но мы повторим ещё раз: Sony больше не будет портировать свои эксклюзивные однопользовательские игры на ПК. Отныне такие игры, как Ghost of Yotei, Intergalactic и Marvel's Wolverine, останутся эксклюзивами для PS5.
В честь этого события японская компания, похоже, выпустила новый слоган. Его можно увидеть в конце анонсирующего трейлера Until Dawn 2. Он гласит: «Until Dawn 2 появится на PS5». Sony, несомненно, намерена подчеркнуть, что её грядущий хоррор будет доступен исключительно на PS5 и нигде больше.
Ожидается, что эта новая маркетинговая кампания будет представлена во всех рекламных видеороликах будущих игр бренда.
Ну не появятся и не появятся, кому надо сильно будет лет через 30 возьмут пс5 на авито за 4000 рублей прошитую и пройдут все эти игры
Для такого я и купил PS 5, так что поиграю
Вообще пофиг. Пока что меня заинтересовало, наверное, 0 игр от Sony. Игры в статье имеют в своём составе страшных женских персонажей, так что вообще мимо.
смешно )
Сонька дристанула что в ее шитевры все будут играть на консоле от Габена, так как там они будут стоять дешевле + за онлайн платить не надо. Хотя все уже видели, что их сингловые поделки никому в Стиме нах. не нужны.