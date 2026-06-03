"Появится на PS5" - Sony представила новый слоган во время анонса Until Dawn 2, намекающий на возвращение эксклюзивов

Об этом говорят уже несколько недель, но мы повторим ещё раз: Sony больше не будет портировать свои эксклюзивные однопользовательские игры на ПК. Отныне такие игры, как Ghost of Yotei, Intergalactic и Marvel's Wolverine, останутся эксклюзивами для PS5.

В честь этого события японская компания, похоже, выпустила новый слоган. Его можно увидеть в конце анонсирующего трейлера Until Dawn 2. Он гласит: «Until Dawn 2 появится на PS5». Sony, несомненно, намерена подчеркнуть, что её грядущий хоррор будет доступен исключительно на PS5 и нигде больше.

Ожидается, что эта новая маркетинговая кампания будет представлена ​​во всех рекламных видеороликах будущих игр бренда.