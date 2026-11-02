Рейтинг Until Dawn 2 в Сингапуре раскрывает подробности жестоких сцен смерти и сюжетные детали

Until Dawn 2 получила в Сингапуре возрастной рейтинг M18 (для лиц от 18 лет) из-за наличия сцен жестокого насилия и ненормативной лексики. Классификация, присвоенная Управлением по развитию информационных коммуникаций и медиа (IMDA), проливает свет на откровенный контент этого хоррор-сиквела. Решение было вынесено в преддверии выхода игры, запланированного на 28 января 2027 года для консоли PS5.

Согласно материалам классификации, в Until Dawn 2 присутствуют крайне жестокие сцены гибели персонажей, включая расчленение, обезглавливание и разрубание тел пополам. В игре также встречаются обильные брызги крови, изувеченные тела и другие натуралистичные изображения насилия.

В одной из кат-сцен у персонажа насильственно извлекают лёгкое, в других — героев пронзают насквозь или разрывают на части некие существа. Также упоминаются человеческие останки, пятна крови, туши животных и сцены, в которых животные подвергаются серьёзным увечьям. Кроме того, в игре фигурирует гротескное существо, угрожающее героям.

В игре часто звучит грубая лексика, включая нецензурные выражения и менее резкие ругательства. IMDA также отметило наличие романтических сцен между двумя женщинами: поцелуи, объятия и другие проявления чувств. В одном из эпизодов подразумевается сексуальная близость (после чего экран гаснет), а в диалогах встречаются двусмысленные намёки сексуального характера. Помимо этого, показано, как персонажи употребляют марихуану.

Разработкой Until Dawn 2 занимается студия Firesprite при участии AdHoc Studio, отвечающей за повествовательную часть. Это самостоятельное продолжение, действие которого переносится с горы Блэквуд на заброшенный тропический остров. Сюжет повествует о группе инфлюенсеров, охотящихся за призраками; после того как один из их роликов в социальных сетях стал вирусным, они получают контракт на съёмки телешоу.