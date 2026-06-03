Sony неожиданно анонсировала Until Dawn 2 - культовый хоррор получит полноценное продолжение в 2027 году

Одним из самых неожиданных анонсов State of Play стала Until Dawn 2. Спустя более десяти лет после выхода оригинальной Until Dawn на PlayStation 4 компания Sony официально подтвердила разработку полноценного сиквела, релиз которого состоится в 2027 году эксклюзивно для PlayStation 5.

Новая игра не станет прямым продолжением истории с горой Блэквуд. Вместо этого разработчики из Firesprite подготовили самостоятельный сюжет с новым актерским составом и совершенно другой локацией. В центре событий окажется команда охотников за привидениями, ведущих популярный канал о паранормальных явлениях. До определенного момента их расследования были лишь постановкой ради просмотров, однако очередная экспедиция на заброшенный тропический остров превращается в настоящий кошмар.

Показанный трейлер сделал ставку на атмосферу таинственного острова, напряженные отношения между персонажами и классические для серии элементы психологического хоррора. Судя по описанию проекта, ключевую роль вновь сыграет система выборов и последствий. Разработчики обещают, что даже незначительные решения смогут привести к неожиданным сюжетным развилкам благодаря эффекту бабочки.

Отдельным сюрпризом стало возвращение загадочного доктора Хилла в исполнении Питера Стормаре. Его появление в дебютном трейлере намекает на связь новой истории с оригинальной игрой, хотя подробности пока держатся в секрете.

Сам факт анонса Until Dawn 2 выглядит довольно неожиданным. После ремейка первой части многие ожидали развитие франшизы, но полноценный сиквел долгое время оставался лишь предметом слухов. Теперь стало ясно, что Sony намерена вернуть один из самых узнаваемых интерактивных хорроров своего каталога. Если Firesprite удастся сохранить атмосферу оригинала и одновременно предложить свежий взгляд на формулу серии, Until Dawn 2 вполне может стать одним из самых заметных хорроров 2027 года.