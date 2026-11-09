Until Dawn 2 останется одиночным хоррором - раскрыты особенности версии для PS5

На официальной странице Until Dawn 2 появились новые подробности о продолжении хоррора от Firesprite. Разработчики подтвердили, что игра предложит самостоятельную историю с совершенно новым составом персонажей, однако сохранит ключевые особенности оригинала, включая систему последствий решений и возможность гибели любого из героев.

Сюжет развернётся вокруг Dead True — команды охотников за привидениями, участники которой не всегда честно рассказывали о своих встречах с потусторонним. Очередной проект приводит их на отдалённый остров, где вместо постановочных страшилок героев ждут настоящие опасности. Игрокам предстоит принимать решения, определяющие судьбу каждого участника экспедиции. Разработчики обещают несколько вариантов финала, а знакомый по первой части доктор Хилл также появится в продолжении.

Несмотря на то что другие представители жанра интерактивного хоррора постепенно осваивают кооператив, Until Dawn 2 останется исключительно однопользовательской игрой. К созданию сюжета, помимо Firesprite, привлекли AdHoc Studio — авторов Dispatch.

Отдельное внимание уделили возможностям PS5. Игра предложит графику в разрешении 4K, поддержку тактильной отдачи и адаптивных триггеров контроллера DualSense, пространственный 3D-звук и быстрые загрузки благодаря SSD консоли. На данный момент проект заявлен только для PS5, хотя ремейк первой Until Dawn впоследствии вышел и на ПК.

Релиз Until Dawn 2 состоится 28 января 2027 года. Игра будет продаваться по цене 50 долларов.