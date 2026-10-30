Until Dawn 2 представила Рейган из команды охотников за привидениями Dead True

PlayStation представила Рейган — оператора команды Dead True в интерактивном хорроре Until Dawn 2. Ролик знакомит с новой героиней, охотниками за привидениями, заброшенным островным курортом и сверхъестественной угрозой.

По сюжету группа скептически настроенных инфлюенсеров получает контракт на телешоу после вирусного розыгрыша и отправляется на удалённый остров. Решения в диалогах и быстрые действия определят судьбу персонажей и приведут к одной из нескольких концовок.

Повторные прохождения могут заметно изменить развитие истории. Версия для PS5 также использует тактильную отдачу и адаптивные триггеры DualSense, чтобы усилить ощущение страха.

Until Dawn 2 выйдет 28 января 2027 года на PS5. За предзаказ обещают костюмы и коллекционные предметы для доктора Хилла.