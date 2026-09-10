Until Dawn 2 удивляет ценой, которая значительно ниже стандартной для эксклюзивов PlayStation

Открытие предзаказов на Until Dawn 2 преподнесло сюрприз, о котором не говорилось в трейлере: новый хоррор для PlayStation будет продаваться по цене, значительно более низкой, чем та, что установлена ​​для большинства недавних крупных релизов компании.

В Великобритании стандартное издание появилось по цене £44,99; эту же стоимость указывают и британские розничные продавцы. Для сравнения: Saros стоит £69,99 в PlayStation Store, а Marvel Tōkon: Fighting Souls вышла с ценником £59,99. Предстоящая Marvel's Wolverine также относится к более дорогому сегменту — ее цена составит £69,99.

Такая стоимость закономерно вызывает вопрос: будет ли Until Dawn 2 более скромным или коротким проектом по сравнению с другими играми от внутренних студий Sony? Пока нет никаких свидетельств, подтверждающих это. PlayStation и Firesprite ещё не раскрыли продолжительность сюжетной кампании и не связали официально цену с масштабом или бюджетом проекта. Поэтому любые предположения о связи между низкой ценой и возможной сокращённой продолжительностью игры остаются лишь догадками.

Релиз Until Dawn 2 состоится 28 января 2027 года эксклюзивно для PS5.