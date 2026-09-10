Until Dawn 2 удивляет ценой, которая значительно ниже стандартной для эксклюзивов PlayStation

Открытие предзаказов на Until Dawn 2 преподнесло сюрприз, о котором не говорилось в трейлере: новый хоррор для PlayStation будет продаваться по цене, значительно более низкой, чем та, что установлена для большинства недавних крупных релизов компании.
В Великобритании стандартное издание появилось по цене £44,99; эту же стоимость указывают и британские розничные продавцы. Для сравнения: Saros стоит £69,99 в PlayStation Store, а Marvel Tōkon: Fighting Souls вышла с ценником £59,99. Предстоящая Marvel's Wolverine также относится к более дорогому сегменту — ее цена составит £69,99.
Такая стоимость закономерно вызывает вопрос: будет ли Until Dawn 2 более скромным или коротким проектом по сравнению с другими играми от внутренних студий Sony? Пока нет никаких свидетельств, подтверждающих это. PlayStation и Firesprite ещё не раскрыли продолжительность сюжетной кампании и не связали официально цену с масштабом или бюджетом проекта. Поэтому любые предположения о связи между низкой ценой и возможной сокращённой продолжительностью игры остаются лишь догадками.
Релиз Until Dawn 2 состоится 28 января 2027 года эксклюзивно для PS5.
Цена неплохая, 2800 за базовое издание, точно буду брать
Часа на три.
Цена конечно отличная, даже дешевле первой стоит. Буду брать
Потом не стоит жаловаться на продажи. Тем более, что разработчики другие.
Больше удивляет, что во второй части лицевые анимации как будто уступают первой. А с релиза прошло уже больше 10 лет, однако.
кино и должно так стоить