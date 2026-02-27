Авторы трогательного приключения Until Then представили трейлер DLC Afterimages с новыми главами и мини-играми

Издатель Maximum Entertainment и разработчик Polychroma анонсировали DLC Afterimages для приключенческой игры Until Then. В ролике представлен предстоящий контент, включая две новые сюжетные главы и разнообразные мини-игры, которые дополнят оригинальную игру.

В первой главе София возвращается домой, сталкиваясь с воспоминаниями, которые оставила позади, а во второй Марк встречает новую любовницу и старого друга, что запускает цепь событий, меняющих его жизнь. Игроки смогут попробовать мини-игры от таро до выпечки, а также взаимодействовать с приложениями для знакомств и видеоконтента. В дополнение вернутся старые персонажи, а также появятся новые.

Сюжет DLC обещает исследовать темы памяти, утраты и продолжения жизни в условиях отсутствия близких. Судьбоносные встречи и неожиданные повороты создают напряжение, раскрывая скрытую правду вместе с Марком и его друзьями.

Until Then: Afterimages выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch и Steam, подарив фанатам новые возможности для исследования любимого мира и взаимодействия с персонажами.