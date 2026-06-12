Дополнение Afterimages к Until Then выйдет 18 июня - расширение трогательной истории о потере и воспоминаниях

Maximum Entertainment и Polychroma объявили дату выхода сюжетного дополнения Afterimages для приключенческой игры Until Then. Новое расширение станет доступно 18 июня, а 3 сентября выйдет физическое издание, включающее как основную игру, так и DLC.

Afterimages расширяет повествование Until Then двумя дополнительными главами, сфокусированными на теме утраты, воспоминаний и попыток двигаться дальше. В центре сюжета оказываются две параллельные линии: София возвращается домой, сталкиваясь с прошлым, от которого пыталась уйти, а Марк проходит через новые и старые отношения, пытаясь найти эмоциональную опору после пережитых событий.

Разработчики подчёркивают, что дополнение не просто добавляет новые сцены, а развивает интерактивную структуру игры. Игроков ждут дополнительные элементы повседневной жизни персонажей, включая гадание на картах Таро, мини-игры с выпечкой, а также расширенные функции внутриигрового телефона — от приложений знакомств до видеосервисов. Всё это должно усилить ощущение личной вовлечённости и бытовой реалистичности, за которую ценят Until Then.

Отдельно отмечается, что Afterimages продолжает подход оригинальной игры, где эмоциональная история подаётся через небольшие, но значимые детали и взаимодействия. Появление новых персонажей и возвращение знакомых героев призвано углубить тему принятия утраты и движения вперёд.

Until Then уже доступна на PS5, Xbox Series, Switch и PC (Steam), а теперь получит ещё более расширенную версию истории для тех, кто хочет вернуться в её мир с новым эмоциональным контекстом.