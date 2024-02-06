Мир после катастрофы в трейлере приключенческой игры Until Then

Until Then - это пиксельная приключенческая игра, действие которой происходит в мире, восстанавливающемся после катастрофы, а эмоциональное приключение появится на PS5 и ПК в 2024 году.

Действие Until Then разворачивается среди пейзажей, вдохновленных Филиппинами. Мир уже пережил страшную катастрофу, и теперь его жители пытаются справиться с последствиями. Однако внезапно начинают происходить странные события: люди исчезают, а воспоминания оказываются искаженными.

Главный герой Until Then ведет обычную школьную жизнь с выполнением домашних заданий, уроками фортепиано и переживанием школьных драм. Но в один момент судьбоносная встреча запускает цепную реакцию, и теперь Марку и его друзьям необходимо раскрыть тайну, пока не стало слишком поздно.

Игра получит текстовый перевод на русский язык и для неё уже доступна демоверсия