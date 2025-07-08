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Untold Tales: A Scarlet Way 2027 г.
2.5 2 оценки

На ПК начался плейтест слэшера Untold Tales: A Scarlet Way

Solstice Solstice

Подать заявку можно на странице игры в Steam

Независимая студия Not Friendly Games объявила о начале тестирования слэшера Untold Tales: A Scarlet Way. Подать заявку можно в Steam, а вот следить за игрой можно также на ее странице в VK Play.

Untold Tales: A Scarlet Way позиционируется авторами как «Devil May Cry про Красную Шапочку». Это изометрический слэшер, в котором героиня известной сказки при помощи холодного и огнестрельного оружия наносить различные повреждения сказочным же монстрам вроде Серого Волка, а также демонам и прочей нечисти.

Авторы обещают три боевых стиля, множество комбо, развитие способностей героини и более 90 анимаций атак. Выход полной версии ожидается в 2027 году.

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Untold Tales: A Scarlet Way
2027 г.
Комментарии: 6
Ваш комментарий
crawlingroof

Знатная `слеше` трешанина. Будем ждать 2 года минимум.

2
ViksOne

Выглядит как не очень хорошее инди

1
Alex40001

скялблохс выписники .... казахстан

майк фишер или байт?

слишком разгубастились дмс им подавай

Jesse Faden

Как-то очень слабенько

Bakster_Bad

Слэшер в изометрии, ну такое..

Brainstoun

Что это за недоразумение, как же это плохо выглядит, очередная мертвечина в зародыше.