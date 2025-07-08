На ПК начался плейтест слэшера Untold Tales: A Scarlet Way

Подать заявку можно на странице игры в Steam

Независимая студия Not Friendly Games объявила о начале тестирования слэшера Untold Tales: A Scarlet Way. Подать заявку можно в Steam, а вот следить за игрой можно также на ее странице в VK Play.

Untold Tales: A Scarlet Way позиционируется авторами как «Devil May Cry про Красную Шапочку». Это изометрический слэшер, в котором героиня известной сказки при помощи холодного и огнестрельного оружия наносить различные повреждения сказочным же монстрам вроде Серого Волка, а также демонам и прочей нечисти.

Авторы обещают три боевых стиля, множество комбо, развитие способностей героини и более 90 анимаций атак. Выход полной версии ожидается в 2027 году.