Разработчик зомби-выживастика Unturned опубликовал исходный код проекта в честь годовщины релиза

Студия Smartly Dressed Games выложила в открытый доступ исходный код и файлы проекта популярной песочницы Unturned. Данное событие произошло в честь годовщины запуска игры и призвано помочь фанатам в создании масштабных модификаций.

Набор инструментов, получивший название U3 SDK, теперь доступен для бесплатного скачивания в репозитории на платформе GitHub. Создатель проекта Нельсон Секстон объяснил это решение желанием поддержать активное сообщество игроков. По мнению разработчика, публикация исходных файлов позволит энтузиастам развивать игру своими силами, создавая новые функции, уникальные механики или даже полноценные сторонние проекты на базе оригинального кода. На момент публикации исходного кода репозиторий проекта на GitHub уже успел набрать более 1100 звезд от заинтересованных пользователей.

Для запуска проекта пользователям понадобятся игровой движок Unity версии 2022.3.62f3 и установленная в сервисе Steam копия игры, откуда загружаются основные графические ассеты. Для работы с кодом создатели рекомендуют использовать среду разработки Visual Studio. Стоит отметить, что опубликованный инструментарий распространяется под некоммерческой лицензией. Это означает, что разработчики модификаций не могут напрямую монетизировать свои творения, однако сбор добровольных пожертвований не запрещается. Для бесплатного использования движка Unity разработчикам модификаций необходимо соответствовать условиям лицензии Unity Personal, которая предоставляется пользователям с доходом менее 200 000 долларов в год.

Из соображений авторских прав создателям пришлось убрать из открытой версии некоторые платные библиотеки. В опубликованном коде отсутствуют сторонние инструменты для построения маршрутов искусственного интеллекта, продвинутые шейдеры воды и система подсветки контуров объектов. Из-за этого стандартные зомби в тестовой версии движка могут упираться в стены, пока авторы модификаций не интегрируют собственные решения для поиска пути.

Появление кода в открытом доступе не должно упростить создание читов. По словам разработчиков, в сети уже давно существуют качественные декомпилированные версии проекта, которыми пользуются создатели нечестного программного обеспечения. Кроме того, специализированные алгоритмы защиты античита BattlEye остаются закрытыми, и безопасность официальной версии игры по-прежнему находится под контролем сторонней системы защиты.

Официальная версия Unturned в Steam продолжит получать обновления от студии Smartly Dressed Games. Исходный код на GitHub планируют своевременно обновлять, чтобы он соответствовал актуальной версии игры 3.26.3.4 и последующим патчам. В качестве демонстрации возможностей нового инструментария Нельсон Секстон опубликовал видеоролик, в котором показал процесс создания самонаводящейся ракеты путем редактирования скриптов снаряда в среде Unity.