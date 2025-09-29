Вышло крупное обновление для бесплатного опенсорсного шутера Unvanquished

Для бесплатного и кроссплатформенного стратегического шутера с открытым исходным кодом Unvanquished, в котором люди сражаются с инопланетянами, вышло новое крупное обновление.

Релиз под номером 0.55.5 уже доступен, но в основном он касается внутренней составляющей игры и готовит почву для будущих геймплейных улучшений, которые появятся в версии 0.56.0. Одним из ключевых технических изменений стал переход на библиотеку SDL3. Это обеспечивает поддержку Wayland и добавляет другие улучшения, связанные с работой окон и систем ввода.

Разработчики также поделились тизером грядущего нововведения — рендерера с поддержкой цветового пространства, который призван улучшить освещение в игре. Работа над этой функцией ведется с 2019 года, и, хотя она еще не до конца готова, ее планируют включить в релиз 0.56.

Кроме того, обновление включает исправления утечек памяти, оптимизацию рендеринга и устранение различных графических сбоев. Была переработана система сборки для упрощения работы разработчиков, а также обновлены компиляторы и библиотеки, что должно положительно сказаться на общей производительности и стабильности игры.