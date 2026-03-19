Мистические легенды в кармане: Urban Myth Dissolution Center вышла на смартфонах

Издатель Shueisha Games и студия Haka Bunko выпустили приключенческую игру Urban Myth Dissolution Center на iOS и Android. Проект уже доступен в App Store и Google Play по цене 17,99 доллара.

Ранее игра вышла 13 февраля 2025 года на PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК, где привлекла внимание необычным визуальным стилем и атмосферой мистики. Теперь же разработчики решили расширить аудиторию, выпустив мобильную версию.

Сюжет переносит игроков в Центр по ликвидации городских легенд — организацию, занимающуюся расследованием паранормальных явлений. Главная героиня, Адзами Фукураи, работает под руководством экстрасенса Аюму Мэгурии и берётся за дела, связанные с проклятыми артефактами, аномалиями и загадочными происшествиями.

Геймплей строится вокруг детективной работы: игрокам предстоит собирать улики, анализировать сообщения в социальных сетях и раскрывать правду о каждой городской легенде. При этом каждое расследование ведёт к неожиданным последствиям и раскрывает скрытые стороны персонажей.

Отдельного внимания заслуживает психоделическая пиксельная графика, создающая уникальную атмосферу цифрового мистического приключения.