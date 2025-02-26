Продажи Urban Myth Dissolution Center превысили 100 000 за 10 дней

Приключенческая игра Urban Myth Dissolution Center продолжает набирать популярность: за первые 10 дней после выхода продажи игры превысили 100 000 копий. Об этом сообщили издатель Shueisha Games и разработчик Haka Bunko. Игра, выпущенная 13 февраля для PlayStation 5, Switch и ПК через Steam, сразу привлекла внимание игроков.

Согласно данным Famitsu, в Японии было продано не менее 7 651 копии игры. Urban Myth Dissolution Center — это эпизодическое мистическое приключение, в котором игроки берут на себя роль Азами Фукурай, сотрудницы Центра растворения городских мифов, расследуя странные происшествия и мифы, основанные на интернет-легендах.

Игра выделяется своим психоделическим пиксель-артом и интересным игровым процессом, в котором игроки собирают улики и раскрывают тайны мифов, раскрывая неожиданные последствия.