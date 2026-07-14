Пошаговая зомби-стратегия Urban Strife официально покинула ранний доступ после десяти лет разработки

Независимая студия при поддержке своего издательства официально объявила о полноценном релизе версии 1.0, завершив масштабный десятилетний цикл производства. Игра получила текстовый перевод объемом более ста тысяч слов. На старте проект официально поддерживает следующие языки:

Русский

Английский

Французский

Немецкий

Испанский

Упрощенный китайский

Главным контентным нововведением финальной сборки стало полноценное завершение сюжетной линии. История столкнет выживших с гигантской ордой зомби из Атланты, которая движется на прямой штурм домашнего Убежища. Игровой процесс поставит пользователей перед необходимостью тотальной обороны базы, для чего в интерфейс был добавлен специальный индикатор готовности фортификаций. Штурм по умолчанию начнется на двадцатый день, а за двадцать четыре часа до этого игроки получат экстренное предупреждение по рации.

Помимо сюжетного финала, авторы полностью переработали систему перков, разделив профессиональные навыки персонажей на три ранга для гибкой настройки команды. В игре появилась долгожданная функция ремонта оружия и элементов брони у механика Оуэна. Лишнее или сломанное снаряжение теперь можно утилизировать и разбирать на ценные запчасти, которые пойдут на обслуживание основного арсенала. Исключением остались лишь баллистические пластины, которые по-прежнему являются расходным материалом.

Финальный апдейт сохранил полную обратную совместимость со старыми файлами сохранений времен раннего доступа, однако создатели настоятельно рекомендуют начать новое прохождение во избежание багов. В настоящий момент разработчики продолжают отслеживать мелкие текстовые ошибки в локализациях и просят сообщать о них на форумах. Авторы подтвердили, что в будущих бесплатных контентных обновлениях проект обязательно получит поддержку пользовательских модификаций и полноценную систему достижений в Steam.