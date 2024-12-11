Постапокалиптическая ролевая стратегия на выживание Urban Strife вышла в раннем доступе Steam

Издатель и разработчик инди-игр MicroProse Software из Хант-Вэлли (Мэриленд, США) и разработчик инди-игр White Pond Games из Бухареста (Румыния) объявили, что их постапокалиптическая ролевая стратегия на выживание Urban Strife вышла для ПК в раннем доступе Steam.

Urban Strife погружает игроков в суровый, хаотичный мир, где выживание требует сложных выборов, острых тактик и готовности бороться за будущее. Действие игры происходит в конфликтующем городе Урбан, управляемом фракциями, и предлагает глубокое вовлечение в повествование, напряжённые бои и богатые системы крафта.

Испытайте настоящую баллистику пуль, реалистичный цикл дня и ночи, динамическую механику огня и продвинутое распространение звука и дыма, сражаясь за то, чтобы выжить ещё один день. NPC живут независимой жизнью, сформированной моралью фракций, а механика выживания включает голод, раны и болезни.

По мере развития раннего доступа игроки могут рассчитывать на серьёзные повороты сюжета и расширенную поддержку моддинга, что позволит сообществу расширяться и развивать апокалипсис.

Спасённый от гибели после автокатастрофы, вы просыпаетесь в Urban Shelter, разрушающемся убежище в самом сердце юга Соединенных Штатов. Когда огромная орда зомби надвигается из Атланты, вам предстоит сплотить выживших, восстановить убежище и ориентироваться в раздробленном мире. Тщательно выбирайте союзников, поскольку ваши решения повлияют не только на ваше выживание, но и на судьбу окружающих.

В честь сегодняшнего запуска команда представила полную дорожную карту раннего доступа, в которой подробно описаны будущие обновления. Игроки могут рассчитывать на новые сюжетные линии, расширенные области, усовершенствованное оружие и более глубокие возможности настройки, а также на улучшения, предлагаемые сообществом. Благодаря расширенной поддержке моддинга, запланированной позже в раннем доступе, возможности Urban Strife безграничны.