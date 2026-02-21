ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Usual June TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.3 10 оценок

TikTok возмутил разработчиков игры Usual June, улучшив рекламу игры помощью ИИ и сделав героиню более сексуальной

2BLaraSex 2BLaraSex

Издатель инди-игр Finji обвинил TikTok в использовании генеративного ИИ для создания оскорбительных версий рекламы своей игры Usual June без разрешения студии. По словам генерального директора Ребекки Салтсман, алгоритмы платформы автоматически модифицировали официальную рекламу, превратив главную героиню в сексуализированный стереотипный образ, что вызвало гнев разработчиков и возмущение игрового сообщества.

Проблема вскрылась благодаря бдительности игроков: они начали оставлять тревожные комментарии под постами студии, заметив странную рекламу, которая транслировалась от имени Finji. Как оказалось, TikTok использовал функции "Smart Creative" и "Automate Creative", которые с помощью ИИ автоматически "улучшают" рекламные материалы для повышения их эффективности.

На полученных скриншотах видно, что произошло с обложкой игры: главная героиня Джун оказалась в бикини, с непропорционально большими бедрами и в высоких сапогах. Этот образ кардинально отличается от оригинального дизайна персонажа и, по мнению студии, является сексуализированным и опирается на вредные стереотипы. Сама Finji не имеет доступа к этим "улучшенным" версиям, не может их отслеживать или удалять.

Переписка с техподдержкой TikTok, которая длилась несколько недель, лишь усугубила ситуацию. Сначала в платформе отрицали использование ИИ, а когда получили неопровержимые доказательства, признали серьезность проблемы, но затем выдали формальную отписку об "эффективности рекламы". На возмущенный запрос студии, почему ее работу превратили в "сексуализированное сексистское изображение", TikTok ответил, что это "окончательное решение" службы поддержки.

Я просто в бешенстве. Это моя работа, работа моей команды, моя репутация и репутация моей компании, которую я выстраивала более десяти лет. Вместо извинений и пересмотра своих расистских и сексистских алгоритмов, мы получили полное безразличие, - заявила Ребекка Салтсман.

Единственным способом остановить распространение оскорбительной рекламы для студии стало полное завершение рекламных кампаний. TikTok от комментариев отказался.

37
27
Комментарии:  27
Ваш комментарий
Wing42
возмущение игрового сообщества

Игровое сообщество наоборот такое очень даже приветствует, а возмущаются только всякие низшие люди.

14
VersalifeDX
вредные стереотипы

Была бы эта Салтсман молодой и красивой и никаких "вредных стереотипов" для неё бы не существовало.

8
CheckDevNull
AchingGarrison

Скоро Ким Кардашьян будет нервно СОСАТЬ в сторонке)))

7
denius4

Она деградированное существо.Я ещё понимаю темнокожих баб,которым досталось от Бога или наели.А она урод.

5
AchingGarrison denius4

От Бога досталось латиноамериканкам))) Королевы твёрка!)))

2
AndralStormborn

Наоборот они должны быть благодарны, так гораздо больше людей обратит внимание из-за сексуализации

4
ModestDL
Я просто в бешенстве. Это моя работа, работа моей команды, моя репутация и репутация моей компании

Вот те на. Наконец то получили ответку тому, что они сами делают, уничтожая популярные франшизы, которые выстраивались десятилетиями, навязыванием своих агрессивных повесточных взглядов в игры этих франшиз.

4
Neko-Aheron

Пускай радуются. С таким персонажем игру бы купили, а так это очередной мусор

4
ant 36436

Им стоит срочно переделать главную героиню 😁

Tommy451

да как вы посмели показывать женщин женственными!

2
CheckDevNull
Да как вы посмели показывать женщин женственными !
Фаршированные Яйца

Скоро в клубе "50 игроков в стиме" будет пополнение.

1
Челувек

37 же было)

J a r v i s

Ребят, а теперь эта же статья, но из параллельной реальности, где Салтсман наоборот осталась довольна, ведь она адекватная, молодая и красивая женщина:

Издатель инди-игр Finji высоко оценил инновационный подход TikTok к оптимизации рекламы своей предстоящей игры Usual June с помощью генеративного ИИ. По словам генерального директора Ребекки Салтсман, алгоритмы платформы автоматически усовершенствовали официальную рекламу, сделав главную героиню более привлекательной и современной версией, что, по её мнению, идеально соответствует духу игры и повышает интерес аудитории.

Проблема (а точнее — приятный сюрприз) вскрылась благодаря внимательным игрокам: они начали оставлять восторженные комментарии под постами студии, заметив свежую, динамичную рекламу, которая транслировалась от имени Finji. Как оказалось, TikTok применил функции "Smart Creative" и "Automate Creative", которые с помощью ИИ автоматически "улучшают" рекламные материалы для максимальной эффективности.

На полученных скриншотах видно, как преобразилась обложка игры: главная героиня Джун предстала в стильном бикини, с подчеркнутыми формами и эффектными высокими сапогами. Этот образ, по словам студии, добавляет персонажу уверенности, сексуальности и современного шарма, делая её ещё более запоминающейся и привлекательной для широкой аудитории. Finji отметила, что такой креативный подход платформы помог привлечь дополнительное внимание к игре.

Переписка с техподдержкой TikTok прошла на удивление гладко и продуктивно. Платформа сначала объяснила принцип работы ИИ-инструментов, а затем подтвердила, что все изменения направлены исключительно на повышение эффективности рекламы. На вопрос студии о том, почему героиня выглядит столь эффектно и притягательно, TikTok ответил, что это оптимальное решение для привлечения новой аудитории, и выразил готовность продолжать сотрудничество.

Я в полном восторге! Это свежий взгляд на мою работу, работу моей команды, мою репутацию и репутацию компании, которую мы строили более десяти лет. Вместо стандартных шаблонов мы получили креативный, смелый и очень эффективный апгрейд, — заявила Ребекка Салтсман.

Благодаря такому партнёрству рекламные кампании Finji продолжаются с ещё большим успехом, а TikTok подтвердил, что подобные улучшения — это будущее targeted-рекламы в индустрии. Платформа выразила готовность и дальше помогать разработчикам достигать максимального охвата.

1
Челувек

Во тебя накрыло, но забавно, не отнять)

Bait795

Вот еще спрашивать у этого клоуна вертолета разрешение ему рекламу бесплатно сделали ,а он еще свое фи говорит что сам может но зачем ему больше нравиться ходить в обиженных походу!

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ