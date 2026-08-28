Usual June - мистическое приключение Finji о призраках и тайне, способной уничтожить целый город

Finji объявила дату выхода Usual June — приключенческого экшена от третьего лица с элементами мистики. Игра выйдет на ПК через Steam 28 октября.

Игрокам предстоит взять на себя роль Джун, которая окажется в центре загадочных событий, угрожающих уничтожить город Фен-Харбор. Героине придётся сражаться с монстрами, общаться с призраками и расследовать происходящее, используя способности как живых, так и мёртвых.

Исследование станет важной частью приключения. Джун посетит секретные лаборатории, засыпанные туннели, заброшенные вокзалы, обсерватории с привидениями и загадочный иной мир. При этом разработчики обещают не просто линейное путешествие по локациям: игрокам предстоит самостоятельно собирать информацию и сопоставлять найденные улики.

В расследовании помогут 25 персонажей. Призраки обладают фотографической памятью, тогда как живые способны взаимодействовать с предметами, что позволяет по-разному исследовать события прошлого и постепенно восстанавливать картину происходящего.

Не менее важную роль сыграют сражения. Боевая система рассчитана на быстрые и динамичные столкновения: Джун сможет совершать рывки, уклоняться, парировать атаки и использовать суперприёмы. По мере получения опыта героиня будет открывать новые способности, а экипировка позволит менять её боевой стиль под разные ситуации. При этом некоторые способности имеют определённую цену, которую игрокам предстоит выяснить самостоятельно.

По задумке Finji, Usual June объединяет сразу два направления — сверхъестественное расследование и стремительный экшен. Такой подход должен сделать путешествие по Фен-Харбору не просто поиском следующего боя или сюжетной сцены, а полноценным расследованием, где информация от живых и мёртвых постепенно складывается в единую картину.

Разработкой руководит креативный директор Адам Солтсман, известный по Overland и Canabalt. Над проектом также работают сценарист Дэвид Пинкни, лауреаты BAFTA Кара Эллисон и звукорежиссёр Адам Хэй.

Usual June выйдет на ПК 28 октября.