Usual June отправит игроков искать призраков и раскрывать тайну города 20 января

Студия Finji представила трейлер с датой выхода Usual June — приключенческого экшена от третьего лица, в котором героине предстоит столкнуться с потусторонними угрозами и выяснить, что произошло с ее городом. Игра выйдет на PC в Steam 20 января 2027 года.

В центре истории — Джун, которая расследует загадочные события, охотится на призраков и сражается с чудовищами. По мере продвижения ей предстоит раскрыть тайны города и разобраться в происходящем, скрывающемся за чередой сверхъестественных происшествий.

Игровой процесс объединит исследование локаций и динамичные сражения с монстрами. Новый трейлер показывает, как героиня противостоит опасным существам и постепенно приближается к разгадке городской загадки.

Usual June выйдет 20 января 2027 года на PC в Steam.