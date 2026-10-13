Usual June перенесли на январь 2027 года - мистическое приключение пропустит октябрьский релиз

Издательство Finji перенесло выход Usual June с 28 октября 2026 года на 20 января 2027-го. Сверхъестественный экшен от третьего лица выйдет на ПК в Steam. Причины изменения сроков разработчики не уточнили, поэтому пока неизвестно, связано ли решение с необходимостью дополнительной полировки или другими производственными обстоятельствами.

В Usual June игрокам предстоит взять на себя роль Джун — героини, которая умеет сражаться с монстрами и общаться с призраками. Её задача — раскрыть тайну Фен-Харбора, прежде чем загадочная угроза уничтожит город. Для этого придётся исследовать секретные лаборатории, заброшенные станции, подземные туннели и другие необычные места, включая потусторонний мир.

Боевая система строится на динамичных схватках с использованием рывков, уклонений, парирования и мощных специальных приёмов. По мере развития персонажа откроются новые способности, однако у них будут свои последствия, которые предстоит выяснить по ходу приключения.

Не меньшее значение отведено расследованию. Джун познакомится с 25 персонажами и будет собирать сведения о происходящем, используя особенности живых и мёртвых. В частности, призраки способны сохранять воспоминания, а живые — взаимодействовать с предметами, помогая раскрывать детали загадки.

Разработкой руководит Finji под началом креативного директора Адама Солтсмана, известного по Overland и Canabalt. В создании игры также участвуют сценарист Дэвид Пинкни, лауреат премии BAFTA Кара Эллисон и звукорежиссёр Адам Хэй, работавший над Dreams и Everybody’s Gone to the Rapture.

Теперь поклонникам мистических приключений придётся подождать ещё несколько месяцев. Насколько перенос пойдёт Usual June на пользу, станет понятно после выхода игры в январе 2027 года.