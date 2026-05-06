Анонсирована новая ролевая игра Usurper of Fire про войну с ангелами и демонами

Студия Lightimpact представила свой новый проект под названием Usurper of Fire. Это приключенческий ролевой экшен, в котором игрокам предстоит бросить вызов могущественным силам. Дата выхода игры пока не объявлена, но у проекта уже появилась страница в магазине Steam.

Сюжет разворачивается в мрачном мире, где ангелы и демоны объединились и захватили контроль над изначальным пламенем. Человечество находится в рабстве уже более 1000 лет. Главному герою предстоит стать повстанцем, который похищает божественную и демоническую силу, чтобы свергнуть жестокое господство и узнать скрытую правду. Между пеплом и пламенем игрокам предстоит возглавить последнее сопротивление людей.

Разработчики обещают глубокую систему настройки боевых навыков. На выбор доступны 2 класса: воин и маг. Каждый из них обладает разветвленным древом талантов и позволяет создать более 100 уникальных сборок. Основным источником силы станет добыча экипировки. В игре реализовано более 100 предметов со случайными характеристиками от обычных до легендарных, а также комплекты брони с особыми бонусами. По словам авторов, всего 1 верно подобранный предмет способен полностью изменить стиль боя.

Исследование мира построено на зачистке случайно генерируемых подземелий. Элитные враги и боссы не имеют фиксированных точек появления, что делает каждое приключение максимально непредсказуемым. Проект получит перевод на 13 языков, включая русский текст и субтитры. Для запуска потребуется компьютер с процессором уровня Intel Core i3, 2 гигабайтами оперативной памяти и 3 гигабайтами свободного места на диске.