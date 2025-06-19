Авторы V Rising официально заявили: они начинают работу над следующим этапом развития своего мрачного мира

После выхода масштабного обновления Invaders of Oakveil и релиза версии 1.1, разработчики V Rising из Stunlock Studios официально заявили: они начинают работу над следующим этапом развития своего мрачного мира. Что именно нас ждет, пока окутано тайной, но команда обещает нечто, «достойное Вардорана».

С момента выхода в ранний доступ в 2022 году V Rising прошла долгий путь. Финальная версия вышла в 2024-м, и с тех пор игра укрепила свои позиции как одна из лучших вампирских survival-песочниц на рынке. Последнее крупное обновление добавило новый биом, три вида оружия, семь заклинаний и даже возможность строить боевую арену внутри замка. Система крови была переработана, боевая механика — сбалансирована, а инвентарь — расширен. Всё это сделало V Rising не просто выживанием, а настоящим фэнтезийным приключением с готическим шиком.

Теперь, когда разработчики реализовали свое изначальное видение, они готовы двигаться дальше. В новом блоге Stunlock говорит о «работе в тени», об исследованиях и воображении того, чего еще не было. Судя по всему, следующая цель — создать новый виток развития игры, который, возможно, превзойдет всё, что было прежде.

Хотя никаких конкретных анонсов пока нет, упоминание Вардорана — основного мира игры — позволяет предположить, что речь идет не о новой IP, а о продолжении или глобальном дополнении. Будет ли это V Rising 2, полноценное расширение или что-то радикально новое в той же вселенной — пока неизвестно. Но одно ясно точно: разработчики намерены сделать следующий шаг масштабным и запоминающимся.