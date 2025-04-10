Авторы вампирской выживалки V Rising позволят игрокам запускать старые версии игры

Разработчики V Rising объявили, что с выходом следующего обновления игроки смогут запускать старые версии игры и продолжать своё путешествие в привычной форме. Это решение принято из-за того, что каждое крупное обновление вносит серьёзные изменения в механику, карту и юнитов, делая старые сохранения несовместимыми с новой версией.

Хотя свежий контент требует начала с нуля, студия понимает, насколько игроки привязываются к своим замкам, приключениям — и, конечно же, собранным шляпам. Поэтому теперь у вас будет возможность запускать прежние версии V Rising, используя старые сохранения.

Игроки смогут вернуться в прошлые версии, чтобы завершить начатые квесты или просто полюбоваться результатами своего труда. Посидеть на троне, поздороваться со слугами и убедиться, что всё ещё под контролем — теперь это возможно в любой момент.