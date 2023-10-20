Хэллоуинское событие V Rising принесет бесплатный декартивный DLC и многое другое

Stunlock Studios объявила о своих планах провести хэллоуинское мероприятие V Rising, и если вы хотите украсить свой замок жуткими амунициями, вам повезло. Хэллоуинское событие не будет таким значительным, как обновление игры 1.0, вы все равно получите бесплатный DLC в виде пакета Haunted Nights Castle Pack. В этом наборе вы найдете новые предметы декора, благодаря которым вы сможете украсить свой замок, чтобы напугать захватчиков или порадовать гостей. DLC можно забрать прямо сейчас. Однако он доступен только до 10 ноября.

В ближайшие недели для игры также запланировано несколько общественных мероприятий, в том числе турнир «игрок против игрока» 1 на 1, событие «Захват осколка» в начале ноября и новый конкурс строительства замка.

V Rising уже доступна на ПК в раннем доступе Steam. Это ролевая игра о выживании вампиров, в которой вам предстоит построить и защитить свою собственную вампирскую цитадель. С момента запуска игра получила несколько обновлений, следующее крупное обновление, версия 1.0, запланировано где-то на второй квартал 2024 года.