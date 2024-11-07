Крупное обновление V Rising принесёт PvP-арену, новую систему крафта и биом

Stunlock Studios представила новейший блог разработки V Rising, предлагающий первый взгляд на предстоящий контента версии 1.1, запланированный на 2025 год. Это долгожданное обновление принесет новые функции и обширный новый контент, включая уникальную функцию PvP-арены, новую систему крафта и неизведанный биом для игроков.

Игроков ждут приключения в неизведанном регионе, полном грозных врагов, новых боссов и захватывающих секретов. Наряду с этим новым биомом блог представляет два захватывающих варианта PvP, Дуэли и Арены, которые позволяют игрокам свободно экспериментировать с заклинаниями, оружием и командной тактикой, не беспокоясь о прочности снаряжения в мире или из безопасности своих замков.

Также выделяется Fusion Forge, новая мощная станция для крафта, которая позволяет игрокам комбинировать предметы для улучшения и настройки своего снаряжения, достигая баланса между контролем и непредсказуемостью.

V Rising имеет процветающее сообщество из более чем 4,9 миллионов игроков по всему миру. С подавляющим большинством положительных отзывов в Steam и преданной базой фанатов игра продолжает развиваться с новым контентом и функциями, сформированными на основе отзывов игроков.