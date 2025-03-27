Новый трейлер V Rising раскрыл дату выхода масштабного обновления Invaders of Oakveil в конце апреля

28 апреля Stunlock Studios выпустит обновление версии 1.1 «Invaders of Oakveil» для популярного вампирского экшена на выживание V Rising. В новом обновлении игроки смогут исследовать Оуквейл, лесной биом, который был нарушен злом, пришедшим из-за моря. Свирепые воины, служащие Мегаре, королеве-змее, превращают процветающую природу в смертоносное оружие. Игрокам предстоит раскрыть древние тайны Клинков Венома и использовать их мощь, чтобы противостоять угрозам.

Обновление включает новые оружие и заклинания, которые открывают новые стратегии для победы над врагами. Также стоит отметить улучшенную боевую систему, которая получила переработку с балансировкой снаряжений и новой настройкой статов, позволяя создать уникальный стиль боя.

Дополнительно добавлена замковая арена, где можно с друзьями сразиться в дуэлях, устанавливая собственные правила. Новые косметические элементы позволят улучшить внешний вид вашего замка, делая его идеальным убежищем для вампиров.

V Rising уже доступна на PC через Steam и PlayStation 5.