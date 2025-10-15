Октябрьское обновление V Rising добавляет команды администратора, важные правки баланса и исправления ключевых ошибок

Октябрьское обновление V Rising включает в себя широкий спектр изменений баланса, исправлений ошибок и новых инструментов администрирования, направленных на повышение стабильности игрового процесса и улучшение управления серверами сообщества. Этот патч дорабатывает различные системы заклинаний, оружия, характеристик и групп крови, способствуя общему балансу игры. Среди наиболее заметных изменений — корректировка времени перезарядки заклинаний, переработанные пассивные умения и многочисленные улучшения способностей оружия, что гарантирует отзывчивость и результативность боя. Игроки также заметят изменения в ограничениях PvP, предотвращающие переключение пассивных умений во время активных боевых усилений и ограничивающие доступ к путевым вратам во время дуэлей.

Патч представляет новые мощные инструменты администрирования, позволяющие временно банить и отключать игроков с помощью консольных команд. Исправления ошибок устраняют давние проблемы, такие как столкновения снарядов, несоответствия эффектов заклинаний и несоответствия отображения в интерфейсе качества крови. От введения улучшенной механики заклинаний до усовершенствованного обращения с оружием, это обновление отражает постоянное стремление Stunlock Studios улучшать игровой процесс, сохраняя при этом баланс для растущего сообщества вампиров.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.