Продажи V Rising превысили 4 миллиона копий с момента выхода в ранний доступ

Шведский разработчик игр Stunlock Studios объявил сегодня, что V Rising, игра о выживании вампиров в открытом мире, продолжает достигать новых высот, преодолев отметку в 4 миллиона проданных копий с момента запуска в раннем доступе. До запуска версии 1.0 8 мая остался всего месяц, и V Rising в настоящее время находится в хорошем состоянии: более 88% положительных отзывов из более чем 69 000 рецензий. Получите свою копию прямо сейчас в Steam.
«Мы очень рады, что V Rising продолжает процветать в раннем доступе Steam, и именно благодаря всем вам, играющим в нее, мы можем помочь полностью раскрыть ее потенциал», – сказал Рикард Фрисегард, генеральный директор Stunlock Studios. «Ваши отзывы были неоценимы, и мы рады поделиться с вами полной версией игры вместе с ее контентом Legacy of Castlevania после ее предстоящего выпуска 1.0 8 мая!»