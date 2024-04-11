Раскрыта полная информация о крупном обновлении 1.0 для V Rising

Stunlock Studios раскрыла полную информацию о том, чего стоит ожидать от долгожданного обновления 1.0 для V Rising в следующем месяце.

На новом официальном сайте, посвященном обновлению, говорится о том, что оно действительно будет довольно преобразующим: вас ждет новая эндшпильная зона, в которой можно будет сражаться, улучшения во всем мире V Rising и многое другое.

Разумеется, это все в дополнение к анонсированному в прошлом месяце кроссоверу Castlevania, который представит в мире V Rising легендарного охотника на вампиров Саймона Бельмонта, а также множество украшений, косметики и музыки на тему Castlevania.

Во-первых, в игру добавлена новая эндшпильная зона в виде Руин Мортиума, где вы будете сражаться с приспешниками Дракулы в "динамических конфликтных событиях", дающих эксклюзивные награды за ресурсы.

Вы также можете ожидать улучшения мира в Вардоране, а также новых человеческих грузовых путешественников, которых можно перехватить. Наткнувшись на один из таких караванов, вы сможете получить солидную награду - как кровь, так и добычу.

Если вы когда-либо испытывали трудности в V Rising, вам будет приятно узнать, что в игре появились новые варианты сложности - "Расслабленная", "Стандартная" и "Жестокая", которые позволят вам выбрать свой собственный способ игры.

В обновлении 1.0 для V Rising добавлены новые уникальные виды оружия и улучшения, а также переработана система магии, в которой появились новые бонусы и способы применения заклинаний.

В обновлении 1.0 также появится возможность перемещать свой замок, новые возможности настройки и многое, многое другое. Похоже, что этим обновлением Stunlock хочет создать в V Rising ощущение новой игры, так что можно радоваться, даже если вы играете в нее с первого дня.

Обновление 1.0 для V Rising выйдет 8 мая, вместе с обновлением Castlevania и DLC. Выход игры на PS5 также запланирован на этот год.