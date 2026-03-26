Разработчики V Rising закончили поддержку игры и переходят к новому проекту

Студия Stunlock анонсировала новую игру во вселенной V Rising, и, судя по всему, это будет самый амбициозный проект разработчика на сегодняшний день.

В обновлении разработчиков, метко названном «Следующая эра», Stunlock описывает проект как «разворачивающийся в прекрасном, странном и готическом мире V Rising», опираясь на опыт студии для исследования «свежих идей, не ограниченных предыдущими рамками».

Stunlock говорит, что игра будет ощущаться «одновременно знакомой и поразительно новой», и что она позволит «исследовать ваши самые темные прихоти в мире большей глубины, опасности и тайны, чем когда-либо прежде». Студия, возможно, по понятным причинам, довольно неохотно раскрывает больше информации об игре на данном этапе, учитывая, насколько рано находится проект в разработке.

Действительно, сама Stunlock заявляет, что проект, каким бы он ни оказался, находится «на очень ранней стадии разработки», и что «на некоторое время может наступить затишье», пока разработчик будет работать над игрой.

Несмотря на это, Stunlock говорит, что будет «время от времени выходить из тени», чтобы рассказать о ходе проекта, так что, будем надеяться, мы скоро узнаем, над чем именно работает студия и как это связано с V Rising.

Что касается самой V Rising, Stunlock считает, что она уже завершена, поэтому, если вы надеялись на продолжение прошлогоднего обновления версии 1.1, вам, к сожалению, придётся отложить эти надежды. Однако V Rising все ещё будет получать исправления ошибок и обновления баланса.