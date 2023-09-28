В релизной версии V Rising будет обновлен движок, переработана прогрессия и многое другое ©

Компания Stunlock опубликовала новый блог разработчиков, в котором рассказывает о том, чего стоит ожидать от полноценного релиза игры в следующем году.

В блоге Stunlock сообщает, что первое, на чем сконцентрирована работа над V Rising 1.0, - это обновленный движок, который позволит студии "преодолеть прежние ограничения в оптимизации" и обеспечить "более плавный игровой процесс", что соответствует тому факту, что это будет следующее крупное обновление игры.

Это должно означать, что игроки с более мощными ПК смогут, по словам Stunlock, "побаловать нечестивую мощь [своих] установок". Пора использовать RTX 4090 по назначению, а?

Что касается контента, то, по словам авторов, V Rising 1.0 станет "зенитом вашей вампирской саги" и позволит исследовать совершенно новую "темную и ледяную" зону.

В новой зоне, по словам Stunlock, вас ждет "последнее испытание" в виде "главного хищника Вардорана", трон которого вы сможете оспорить.

Stunlock также работает над новыми косметическими системами, которые позволят настраивать внешность вампира до мельчайших деталей. В конце концов, что толку быть неудержимым повелителем вампиров, если при этом нельзя выглядеть сексуально?

Если вы более ориентированы на боевые действия, вы также будете рады узнать, что Stunlock ищет способы переделать систему магии и прогрессии V Rising, чтобы сделать ее более дружелюбной к повторам.

Большой частью этой работы станет "расширение доступности заклинаний" в ранней игре, что потенциально означает "большее разнообразие билдов на каждом этапе" игры.

Наконец, Stunlock заявила, что работает над живыми событиями и для V Rising 1.0.

Студия говорит, что пока не знает, какие из них войдут в 1.0, но в будущем "динамичные события" оживят царство Вардорана.

Выход V Rising 1.0 намечен на второй квартал 2024 года.