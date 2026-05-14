V Rising открыла двери в мир вампиров - у игроков есть несколько дней, чтобы оценить один из лучших хитов последних лет

V Rising получила бесплатные выходные в Steam, и для любителей мрачных survival-игр это отличный повод наконец познакомиться с проектом Stunlock Studios. Акция стартует сегодня вечером и продлится до следующего понедельника.

Игрокам будет открыт доступ ко всей базовой версии игры, включая кооперативный режим, строительство замка, охоту на людей и исследование большого готического мира. V Rising давно выделяется на фоне других survival-проектов тем, что сочетает привычный сбор ресурсов с атмосферой вампирского фэнтези, где приходится скрываться от солнца, пить кровь и постепенно превращаться из слабого изгнанника в настоящего ночного монстра.

На фоне однотипных выживалок игра до сих пор ощущается свежо. Здесь удачно смешались идеи Diablo IV, Valheim и классических готических RPG, а кооператив делает процесс заметно веселее.

Одновременно с бесплатными выходными разработчики выпустят новое DLC и запустят крупные скидки: базовую игру можно купить на 55% дешевле, а дополнения — со скидкой 20%.

Интересно и то, что, несмотря на завершение активной разработки контента, Stunlock Studios не бросает игру. Авторы продолжают следить за балансом и уже готовят очередной патч. Для survival-игр это важный момент: поддержка сообщества часто определяет, проживет ли проект годы или быстро исчезнет из обсуждений. Судя по активности вокруг V Rising, у игры с этим проблем пока нет.