V Rising покинет ранний доступ с выходом следующего крупного обновления 1.0 ©

Stunlock Studios подтвердила, что следующим крупным грядущим обновлением V Rising станет долгожданный релиз 1.0. По словам студии, это обновление потребует "таких же сроков разработки", как и недавнее обновление Secrets of Gloomrot, и оно также не будет означать конец разработки V Rising.

В своем последнем дневнике разработчиков Stunlock заявляет, что "стремится сделать следующее обновление V Rising полным релизом, THE BIG 1.0". Студия утверждает, что в этом обновлении существующие системы станут более интересными, появятся новые возможности и добавится дополнительный контент. Релиз 1.0 также принесет "удовлетворительное завершение" PvE-части V Rising, а также "отполирует злой, мучительный ад" из всего, что сейчас есть в игре.

Похоже, пройдет еще некоторое время, прежде чем мы снова услышим от Stunlock о выходе V Rising версии 1.0. Разработчик говорит, что "возьмет паузу в репортажах из склепа", пока работает над релизом 1.0, но как только появится новая информация, она будет обновлена.

Последний дневник разработчиков V Rising также содержит некоторые интересные сведения о поведении игроков, полученные из результатов опроса и статистики сервера. Согласно данным Stunlock, 63% участников опроса V Rising не играли ни в одну из других игр Stunlock, а 44% игроков вообще не участвовали в PvP. 28% коварных игроков также признались, что они будут ждать, пока защитник рейда станет уязвимым, прежде чем попытаться украсть добычу.

V Rising доступна на ПК прямо сейчас через ранний доступ Steam. Релиз игры версии 1.0, скорее всего, состоится в 2024 году, хотя мы пока не знаем точно, когда именно.