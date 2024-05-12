V Rising удалось привлечь более 120 000 одновременных игроков в Steam после выхода из раннего доступа

V Rising вышла из фазы раннего доступа 8 мая и с версией 1.0 достигла действительно отличных показателей в Steam, где за был зафиксирован пик в более чем 120 000 одновременных игроков.
Если быть точным, речь идёт о 125 355 одновременных пользователях, зарегистрированных SteamDB, и эти цифры, скорее всего, будут расти дальше в течение оставшейся части выходных. На данный момент V Rising — десятая игра в рейтинге самых активных Steam, сразу после Rust и Grand Theft Auto 5 и выше Helldivers 2 и Fallout 4.
Для сравнения: до выхода из раннего доступа V Rising средний показатель одновременных игроков составлял 4000–5000 пользователей. Это далеко от рекорда в 150 000, зафиксированного в начале раннего доступа в 2022 году. Короче говоря, нововведения, появившиеся в полной версии, в том числе новые динамичные финальные события, высокоуровневые враги и боссы, убедили многих пользователей её опробовать.
V Rising — это ролевая игра с открытым миром, которая уже доступна на ПК и появится на PS5 позднее в этом году. В игре мы берем на себя роль только что пробудившегося вампира, жаждущего крови, славы и власти. Под этим предлогом нашей задачей будет создать империю, построить замок и превратить людей в верных подданных, опираясь на обширный арсенал оружия и силы вампиров. В игре также есть кооперативная онлайн-игра и PvP, где игроки могут штурмовать крепости, построенные другими пользователями.
тот момент, когда купил игру еще год назад в раннем доступе, но так еще и не дошли руки заценить
Проходил в раннем доступе и прохожу сейчас. Разница - небо и земля. Контента добавили моё почтение.) // Сергей Быков