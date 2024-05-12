V Rising удалось привлечь более 120 000 одновременных игроков в Steam после выхода из раннего доступа

Это приключенческая RPG с элементами выживания, где игроки берут на себя роль древнего вампира, пробудившегося после столетий забвения. Ослабленный и лишенный былого могущества, вампир должен восстановить свои силы, утолить жажду крови и вернуть себе власть над миром смертных.

Геймплей V Rising сочетает в себе исследование обширного открытого мира, сбор ресурсов, строительство и развитие собственного замка, а также напряжённые битвы с разнообразными противниками. Игрокам предстоит путешествовать по густым лесам, мрачным пещерам и другим локациям в поисках добычи и ценных материалов. По пути они столкнутся как с потенциальными союзниками, так и с опасными врагами — людьми, сверхъестественными существами и соперничающими вампирами.

Одной из ключевых особенностей игры является смена дня и ночи, напрямую влияющая на игровой процесс. Днём вампиры вынуждены скрываться в тени, избегая смертоносных лучей солнца, способных обратить их в пепел. С наступлением ночи наступает время охоты — игроки выходят на поиски жертв, чтобы утолить свою жажду крови и получить необходимые для развития ресурсы. Грамотное планирование и управление временем становится залогом выживания в этом неприветливом мире.

По мере прохождения игроки будут собирать древние знания, изучать забытые техники и развивать свои вампирские способности. Добытые ресурсы пойдут на строительство и улучшение замка — оплота власти вампира и хранилища его сокровищ. Также игроки могут персонализировать свои владения, придавая им уникальный стиль и создавая идеальные условия для своих слуг и соратников. Защита замка от нападений других вампиров станет одной из важных задач на пути к господству.

V Rising предлагает как одиночное прохождение, так и возможность исследовать мир с друзьями. Объединившись с другими вампирами, игроки смогут эффективнее противостоять серьёзным угрозам и добиваться своих целей. Но и в союзе не обойдётся без интриг, борьбы за власть и предательства. Игрокам предстоит решать, кому доверять, а кого опасаться в этой непрекращающейся войне за господство.

Боевая система игры отличается динамичностью и разнообразием. Вампиры могут использовать целый арсенал оружия ближнего боя, дальнобойных атак и тёмной магии. Победы над могущественными противниками откроют доступ к новым способностям и усилениям. V Rising позволяет настроить своего персонажа в соответствии с предпочитаемым стилем игры, комбинируя различные виды оружия и заклинаний для достижения максимальной эффективности в бою.