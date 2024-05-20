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V Rising 17.05.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, MMO, Вид сверху, Открытый мир
8.2 454 оценки

В свежем трейлере V Rising раскрыли дату выхода вампирского экшена на PlayStation 5

butcher69
Новости

В свежем трейлере V Rising от Stunlock Studios наконец-то была раскрыта дата выхода игры на PS5. Вампирский экшен, уже завоевавший сердца игроков на PC, прибудет на консоли Sony уже 11 июня 2024 года.

V Rising – это игра в жанре survival-экшен с элементами RPG, где вы играете за вампира, пробудившегося после векового сна. Ослабленный и жаждущий крови, вы должны охотиться на людей в ближайших поселениях, чтобы восстановить силы. Охота на кровь, строительство замка, крафт оружия и экипировки – все это ждет игроков в V Rising. А для тех, кто предпочитает командную игру, предусмотрен режим совместного прохождения.

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