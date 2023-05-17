Вампирская песочница V Rising наконец-таки получила крупное контентное обновление Secrets of Gloomrot ©

Долгое время после релиза песочница с элементами выживания про вампиров V Rising простаивала без крупных патчей, содержащих серьезные нововведения, а лишь иногда получала небольшие исправления. Теперь же Stunlock Studios с радостью сообщает о выходе своего первого масштабного контентного обновления под названием Secrets of Gloomrot.

Прямо сейчас владельцы игры могут отправиться навстречу новым приключениям, а именно начать исследование мрачной и жуткой локации Gloomrot, содержащей в себе множество тайн, новых врагов и сильнейших боссов. К слову, к последним относятся когда-то непонятые и теперь обезумевшие ученые. Отправиться на опасные вылазки теперь можно с новыми видами оружия, а именно c мощным двуручным мечом и двойными пистолетами для стрельбы по-македонски.

Также вместе с обновлением появилась возможность строить не просто одноэтажные замки, а возводить целые многоуровневые крепости. Там вы можете расположить целые заводы по производству и обработке ресурсов, а также соорудить спальни для своего клана и гостевые комнаты.

Помимо всего прочего, теперь можно приобрести платное дополнение Sinister Evolution Pack с немалым количеством косметических предметов, которые помогут украсить собственный замок, а также самого героя.